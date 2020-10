Vie quotidienne le long du mur de Berlin, 1985-1986

Dans les années 1950, la République démocratique allemande (RDA) communiste – cette partie de l’Allemagne qui avait été la zone d’occupation soviétique dans la division allemande de l’après-Seconde Guerre mondiale – menaçait de saigner à sec, car une personne sur six avait fui, généralement à la recherche. du travail sous le miracle économique de l’Allemagne de l’Ouest (mais dans certains cas fuyant la persécution politique ou religieuse).

La RDA voulait désespérément mettre un terme à cette soi-disant «fuite des cerveaux», c’est pourquoi en août 1961, les communistes est-allemands ont reçu le feu vert de Moscou pour fermer la frontière et construire une barrière physique. Le mur de Berlin a renversé la fonction habituelle des murs – empêcher les gens d’entrer -; ce mur était uniquement destiné à retenir ses citoyens.

Le mur de Berlin n’était pas un mur, mais deux. Mesurant 155 kilomètres (96 miles) de long et quatre mètres (13 pieds) de haut, ces murs étaient séparés par un couloir de terre fortement gardé et miné connu sous le nom de «bande de la mort».

Il était sous la surveillance constante de gardes-frontières armés est-allemands qui étaient autorisés à tirer sur quiconque tentait de s’échapper à Berlin-Ouest. En 1989, le mur était bordé de 302 tours de guet. Plus de 100 personnes sont mortes en essayant de traverser le mur de Berlin au cours de ses 28 ans d’histoire.

La surface lisse du mur de Berlin est devenue très appréciée des graffeurs occidentaux qui ont mené des batailles courantes avec les blanchiments des gardes-frontières.

Au début de 1989, la vague de sentiments anticommunistes balayant l’Europe avait atteint l’Allemagne de l’Est. Les résultats des élections au gouvernement local en mai 1989 ont déclenché des troubles publics importants: la coalition au pouvoir des partis communistes et socialistes a remporté 98,5% des voix et presque tous les sièges, un signe clair que les élections avaient été truquées.

Cette corruption politique, ainsi que la situation économique alarmante du pays et les conditions sociales oppressives, ont déclenché un nouvel exode d’Allemagne de l’Est. Certains Allemands de l’Est ont demandé des visas de sortie légitimes, tandis que d’autres se sont arrangés pour fuir illégalement le pays.

Au fil des semaines, ces manifestations ont pris de l’ampleur et de l’intensité. Un jour du 4 novembre 1989, environ 500 000 personnes se sont rassemblées à Berlin-Est où elles ont été adressées par des célébrités, des acteurs et des intellectuels locaux. Parmi les slogans scandés par la foule figuraient «Wir vollen raus!» («Nous voulons sortir»), «Wir sind ein Volk!» («Nous sommes un peuple») et «Vierzig Jahre sind genug!» («40 ans suffisent»).

La date importante de la chute du mur était le 9 novembre 1989, quand à minuit les dirigeants communistes d’Allemagne de l’Est ont donné l’autorisation d’ouvrir les portes et les points de contrôle le long du mur pour le libre passage.

Le mur a finalement été démoli par les Berlinois de l’est et de l’ouest pour unir physiquement les deux moitiés de la ville, des civils prenant des marteaux contre le mur et grimpant symboliquement le mur pour étreindre les gens de l’autre côté.

