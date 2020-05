Vidéo la plus satisfaisante – Réalisation d’une maquette de voiture en bois Land Cruiser

Voici une vidéo où un gars fait un Land Cruiser 2020 à l’aide de la sculpture sur bois. Le processus complet a été montré ici.

Nous aimons tous les modèles réduits de nos voitures et vélos préférés et en faire une collection. La plupart d’entre nous possèdent ces modèles réduits Maisto ou Hot Wheels Die Cast, soigneusement rangés. Cependant, voici un modèle à l’échelle en bois du dernier Land Cruiser Prado 2020 que vous voudrez peut-être ajouter à votre collection.

Voici un gars qui a transformé un bloc de bois en le dernier Land Cruiser, dans les détails. Il obtient les mêmes alliages, la même conception pour le phare et même les sculptures du moteur et d’autres composants. Vous pouvez voir les détails exquis réalisés sur la calandre et les pare-chocs avant du SUV.

Ce modèle réduit de voiture en bois a un capot, des portes et un coffre arrière fonctionnels. Le démarrage est exactement le même type que celui que vous voyez sur le Prado avec deux partitions. Ensuite, il y a aussi les rails de toit et une sculpture pour le toit ouvrant. La partie intéressante est que l’artiste a également sculpté le châssis à cadre d’échelle sur lequel le Prado d’origine est construit.

Le châssis est suspendu par ressort et la carrosserie est alors parfaitement ajustée sur le dessus. Avec les mêmes alliages, vérifiez également le même pneu. Rien n’a été fait à l’intérieur mais juste de l’extérieur lui-même, le Land Cruiser en bois est joli et tellement satisfaisant à voir. Après tout cela, l’artiste a bien poli la voiture pour compléter le look.

L’artiste dit qu’il lui a fallu 20 jours pour fabriquer la voiture. Compte tenu du niveau de détail, il est certainement lié à consommer beaucoup de temps. Sur sa chaîne, vous pouvez trouver de nombreux autres modèles réduits de voitures, notamment le V8 Land Cruiser, la Cadillac Sedan, la Ford F150 Raptor, la Bugatti Chiron, la Lexus LX 570 et la Supercar du président russe, Vladimir Poutine.