Vidéo de combat de la Ligue tribale | Demi-finale Newcastle Hawks vs Walgett Aboriginal Connection

Un combat de style «hockey sur glace» entre deux joueurs a brièvement gâché le jour de la finale de la compétition de la Ligue tribale, un événement phare de la ligue de rugby autochtone.

Tyronne Roberts-Davis de Walgett Aboriginal Connection, un ancien joueur de la LNR, et Randall Briggs de Newcastle Hawks étaient les combattants lorsque le coup de poing a éclaté au milieu de leur demi-finale à Campbelltown samedi.

Jouant à l’arrière, Roberts-Davis a déclenché une bagarre enflammée lorsqu’il a chargé Callan Briggs sur l’épaule. Le joueur des Hawks, qui selon les commentateurs du match est le neveu de Randall Briggs, a fait une pause juste après que Walgett soit tombé à un déficit de 14-0 et a été abandonné par le coup illégal.

Callan Briggs avait des frères et des oncles aînés sur le terrain avec lui et ils n’ont pas pris le coup à la légère. L’arbitre vétéran Gavin Badger a finalement rétabli le calme – mais seulement brièvement.

Après que Newcastle ait donné un coup de pied pour toucher et pris le robinet de la pénalité, Randall Briggs a suivi le coureur de balle et s’est retrouvé face à face avec Roberts-Davis dans la ligne défensive. Randall Briggs, un bon rameur arrière, a donné une poussée à Roberts-Davis dans la poitrine et leur combat a commencé.

Randall Briggs et Tyronne Roberts-Davis s’affrontent pendant leur combat. (Facebook)

Randall Briggs a lancé le premier coup de poing et Robert-Davis a répondu avec ses propres coups. Les deux hommes ont décroché de lourds tirs mais Randall Briggs est sorti le plus mal et a été contraint de quitter le terrain en raison d’un saignement de la tête.

Les joueurs se sont serrés la main après le combat, qui s’est déroulé de manière bizarre. Après que les coéquipiers aient d’abord tenté d’intervenir, ils se sont tous repliés en cercle autour des hommes et ont regardé l’action, avant de finalement se déplacer pour les séparer.

« C’est du hockey sur glace », a déclaré l’ancienne star de Test Timana Tahu sur le commentaire de NITV.

« Ce n’est pas professionnel de la part des deux joueurs, commencer à se balancer comme ça. Ce n’est pas bon. Dans les années 80, oui, mais pas maintenant. C’est stupide pour ces deux joueurs.

« Jeu stupide. Il n’y avait pas besoin. Les émotions sont fortes, je le sais; le jeune gars s’est fait plaquer plus tôt, le jeune Briggs, par Roberts-Davis, mais il n’est pas nécessaire d’entrer et de commencer à frapper. »

« Allez maintenant. Joue au football. C’est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas ici pour jouer ce type de football. »

Newcastle a remporté le match de 40 minutes 26-0, se réservant une place en finale contre Coastal Connections.

Randall Briggs quitte le terrain la tête qui saigne après avoir combattu Tyronne Roberts-Davis. (Facebook)

C’était un décisif captivant, remporté 6-4 par les Hawks grâce à un essai à la deuxième minute de Randall Briggs et à un penalty en deuxième mi-temps de Scott Briggs. L’équipe de Newcastle était dirigée par l’as des Parramatta Eels Will Smith et présentait l’ancien demi-arrière des Knights Luke Walsh au 7e rang. Une autre ex-star de la LNR, Dylan Farrell, a joué pour Coastal Connections.

« Toute grande finale à élimination directe sera serrée, tout le monde se bat pour sa ville, son peuple, sa famille, donc c’est toujours difficile », a déclaré Smith après le match.

« Tous ces gars ici … c’est la raison pour laquelle je joue à NRL. C’est de là que vient ma faim d’enfant, jouer dans la cour, sur la route, jouer au toucher, peu importe. »

Les Newcastle Hawks étaient composés de joueurs de trois équipes familiales: Newcastle Yowies, Newcastle All Blacks et Newcastle Emus.

«C’est la première fois que nous nous réunissons depuis que nous sommes petits enfants qui jouent dans la cour, donc c’est incroyable de repartir avec cette victoire», a déclaré Smith.

C’était la première édition de Tribal League, qui s’est déroulée sur trois samedis consécutifs à Dubbo, Gosford et Campbelltown. Il comprenait six équipes masculines et quatre équipes féminines.

La Tribal League, dirigée par la National Indigenous Rugby League, visait à fournir une nouvelle voie d’élite aux joueurs aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Redfern All Blacks a remporté la compétition féminine, tandis que Walgett a remporté la troisième place en séries éliminatoires contre Wellington Castlereagh All Blacks.

L’événement le plus emblématique du calendrier de la ligue de rugby autochtone, le Koori Knockout, a été reporté à 2021 en raison du COVID-19. La 50e édition de l’événement se tiendra en octobre prochain à Nowra, accueillie par les champions en titre, les cacatoès noirs de la côte sud.