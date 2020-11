Victoria Woodhull: la première femme à se présenter à la présidence (avant que les femmes ne puissent voter)

Les femmes dans l’histoire | 10 novembre 2020

Portrait de la féministe américaine Victoria Claflin Woodhull (1838–1927), vers 1872. (Getty Images)

Si vous Google « Qui a été la première femme à se présenter à la présidence des États-Unis? » vous pouvez vous attendre à ce que des articles sur Hilary Clinton apparaissent, mais Clinton n’a pas été la première femme à jeter son chapeau dans le ring dans la course à la Maison Blanche. C’était Victoria Woodhull, dont la campagne présidentielle audacieuse et controversée de 1872 a eu lieu près d’un demi-siècle avant que les femmes des États-Unis n’obtiennent même le droit de vote.

Qui était Victoria Woodhull?

Woodhull est né dans l’Ohio en 1838 d’un escroc qui dirigeait une émission de médecine itinérante appelée «Dr RB Claflin, roi américain des cancers». Victoria et ses frères et sœurs ont été forcés de jouer dans le spectacle et ont été abusés sans relâche dans les coulisses, alors en tant que femme désespérée de 15 ans, elle s’est enfuie avec l’un des rivaux de son père, Canning Woodhull.

Si elle espérait une évasion, cependant, elle ne la trouva pas – l’homme beaucoup plus âgé, accro à la morphine et souvent trop pressé pour travailler, se montra presque aussi violent que son père. La Woodhull nouvellement stylisée se retrouva bientôt une jeune mère avec deux enfants et un mari sans quart pour soutenir, et comme peu d’emplois étaient disponibles pour les femmes dans les années 1850, elle retourna au métier de sa jeunesse et travailla comme une diseuse de bonne aventure.

Après 11 ans, Woodhull en avait assez. Dans les années 1800, tOn s’attendait à ce que les épouses de maris abusifs, impitoyables ou autrement inaptes s’occupent de leur sort, mais Woodhull faisait rarement ce qu’on attendait d’elle. Beaucoup plus tard, les critiques de Woodhull ont jeté son premier mari dans une lumière angélique caricaturale, le présentant comme un mari qui a été aveuglé par le divorce de sa mauvaise épouse.

Photographie du cabinet de Victoria Woodhull. Épreuve à l’albumine argentique sur carton, entre 1866 et 1873. (Harvard Art Museum / Fogg Museum, Département des photographies historiques et des collections visuelles spéciales, Fine Arts Library / Wikimedia Commons)

Woodhull à New York

Au lendemain de la guerre civile, le public était fasciné par le spiritisme et l’idée de communiquer avec les morts, et Woodhull a construit une entreprise solide en tant que médium. Elle s’est remariée avec un vétéran de la guerre civile d’une famille aisée, le colonel James Blood, qui l’a aidée à ouvrir un salon de voyance à New York, où de nombreux intellectuels notables et riches sont allés demander des conseils sur des décisions importantes.

Woodhull et son nouveau mari ont fait des vagues en faveur de l’amour libre, mais à l’époque, le terme avait un sens différent. Il était largement admis au XIXe siècle qu’une femme divorcée était un «bien terni» qui n’aurait jamais obtenu un mari respectable, mais les partisans de l’amour libre ont soutenu le divorce et le remariage.

La sœur de Woodhull, Tennie Claflin, la rejoignit à New York à cette époque et créa son propre scandale en séduisant le bien plus âgé Cornelius Vanderbilt, l’un des hommes les plus riches d’Amérique. Grâce à sa richesse et à son influence, les sœurs ont créé une maison de courtage et se sont révélées être des investisseurs astucieux. Ils ont également lancé un magazine, Woodhull et Claflin’s Weekly, dans lequel ils ont publié des informations et des commentaires radicaux.

Caricature de Woodhull par Thomas Nast (1840–1902). (Thomas Nast / Wikimedia Commons)

La première femme à briguer la présidence

En 1871, Woodhull – qui avait alors atteint une certaine notoriété dans la société new-yorkaise grâce à ses diverses entreprises – est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a annoncé son intention de candidat à la présidence des États-Unis. À une époque où les femmes n’étaient même pas à des décennies d’obtenir le droit de vote, sa campagne était pour le moins controversée, et ses critiques étaient brutales.

Bien sûr, son sexe à lui seul lui aurait valu beaucoup de mépris en tant que candidate politique, mais la biographie non conventionnelle de Woodhull a donné à ses adversaires du fourrage supplémentaire et ses positions politiques (l’égalité pour les femmes et les esclaves affranchis, la redistribution des terres, un impôt fédéral sur le revenu et les tendances marxistes générales) n’étaient pas vraiment populaires. Ironiquement, Henry Ward Beecher, qui était bien connu comme un abolitionniste et un philanderer, était l’un des critiques les plus bruyants de Woodhull. Le magazine Woodhull a répondu en publiant un rapport cinglant sur les nombreuses affaires de Beecher, mais si elle espérait nuire à sa réputation, elle a échoué. Au lieu de cela, les maréchaux américains ont arrêté Woodhull pour avoir transmis du matériel pornographique en imprimant le mot «virginité».

En raison de ces accusations, Woodhull était resté en prison Jour d’élection, mais ce n’est pas comme si elle avait autre chose à faire. Lorsque les votes ont été comptés, Ulysses S. Grant a battu Horace Greeley (et Woodhull) pour remporter la présidence.

Portrait de John Biddulph Martin, troisième mari de Woodhull. (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

La vie ultérieure de Woodhull

L’attention négative qu’elle a reçue au cours de sa campagne politique a été préjudiciable, accablée – et en faillite – Woodhull. Elle a été forcée de fermer sa maison de courtage et son magazine, sa réputation était en ruine et ses démêlés avec la loi ne faisaient qu’augmenter. Finalement, elle déménagé en Angleterre pour vivre le reste de sa vie.