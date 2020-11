Victoria Derby – Denis Pagan gagne avec Johnny Get Angry

L’entraîneur à deux reprises du Premier ministre de l’AFL, Denis Pagan, a remporté un incroyable doublé sportif après avoir remporté le Derby de Victoria de 2 millions de dollars avec Johnny Get Angry.

C’était une victoire spéciale pour l’ancien entraîneur de North Melbourne et Carlton qui venait de commencer l’entraînement des chevaux de course plus tôt cette année. C’était aussi la première victoire de Groupe 1 pour le pilote inexpérimenté Lachlan King.

En tant que propriétaire absolu du cheval gagnant, Pagan devrait empocher 1,2 million de dollars de la course.

Pagan a clairement été submergé par l’émotion après sa victoire historique, fondant en larmes en embrassant King et le cheval gagnant.

Johnny Get Angry (NZ) monté par Lachlan King remporte le AAMI Victoria Derby à Flemington Racecourse (Getty)

« C’est 10 fois mieux [than an AFL Grand Final] à la minute, je peux vous dire! »dit Pagan après la course.

« C’est une sensation incroyable. Je pensais que c’était discret, je l’ai bien géré.

«J’ai eu un bon déjeuner hier, probablement trop à boire, et je ne m’y attendais pas.

Le jockey gagnant Lachie King a ajouté: « Pour être honnête, je ne peux pas assez le remercier (Pagan). Il a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma carrière.

« Vous savez, je n’allais pas trop bien il y a six mois. Ce cheval est juste – il y a six mois. Ce cheval m’a empêché de dormir le matin, c’était si facile, et je ne peux pas expliquer ce sentiment. C’est incroyable. »

Course 7: Victoria Derby (2500m)

1. Johnny se fâche

2. Frappez le coup

3. Jeune Werthe