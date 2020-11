Victoire à l’extérieur! WSG Tirol a accordé trois points au SKN St.Pölten

Lorsqu’ils étaient en infériorité numérique, les WSG Tirol ont remporté leur première contre le SKN St. Pölten et ont ainsi atteint la moitié supérieure du classement de la Bundesliga. Florian Rieder (31e) a réalisé le décisif 1-0 pour la demi-heure en infériorité numérique. Dans le Bas-Autrichien, quatrième, cependant, pour la troisième fois cette saison, une défaite a suivi une victoire.

Avant le match, qui s’est déroulé sans spectateur en raison des mesures visant à contenir la pandémie corona, il y avait eu une minute de deuil à la mémoire des victimes de l’attentat terroriste de Vienne. Puis les Tyroliens ont réussi malgré le jaune-rouge face à Zan Rogelj (59e) après deux défaites et un match nul la première victoire en comparaison directe. Avec huit points, ils sont à égalité avec Vienne Autriche, St. Pölten a deux points de plus que quatrième.

Avec les hôtes, l’entraîneur Robert Ibertsberger a dû reporter à bref délai après des tests rapides corona deux heures avant le coup d’envoi et un total de trois échecs liés à la couronne. Lukas Grozurek a pris la place d’Alexandre Schmidt à l’offensive, dont presque rien n’était à voir jusqu’au limogeage à l’exception d’une conclusion faible de Robert Ljubicic (23e).

Le WSG était défensivement bon et a initialement mis les accents offensivement avec un jeu de changement rapide. Zlatko Dedic a profité de la première occasion pour soi-disant mener, mais Rogelj, debout devant le gardien SKN Christoph Riegler, est intervenu dans le match (14e).

Les invités ont pris les devants bien mérités à la 31e minute. Après un centre de Fabian Koch, Rieder a soigneusement placé le ballon devant Riegler. Le joueur de 24 ans, qui avait été récompensé par l’entraîneur du WSG Thomas Silberberger pour sa performance à l’entraînement avec le premier alignement de départ de la saison, a marqué son premier but en Bundesliga.

Les Tyroliens ont ensuite raté le facilement possible 2-0. Il y a eu des occasions grâce à Dedic (35e, 49e), qui a échoué à Riegler, Petsos, qui a tiré au-dessus du but avec réserve (44e), David Gugganig (47e / tête) et Kelvin Yeboah (49e), dont le tir était toujours bloqué par Daniel Drescher.

Après une heure, le match après jaune-rouge pour Rogelj (tous deux délits) a pris un nouveau tournant. L’entraîneur du WSG Silberberger a également été relégué dans les gradins après des critiques. St. Pölten a commencé à attaquer, mais n’a pas pu percer le Tyrolien en défense avec deux énormes arrières quatre. Kofi Schulz a échoué avec la meilleure chance face au gardien WSG Ferdinand Oswald (78e).

