Vici Gaming interdit temporairement à Eurus de jouer pendant 4 heures du matin en raison de frais de transfert non résolus

La controverse entourant le plus récent des Four Angry Men Dota 2 l’équipe continue de monter.

Selon un communiqué officiel de Vici Gaming, l’ancien porte-parole de VG Eurus est désormais interdit de se présenter pour sa nouvelle équipe, en raison d’un non-respect des frais de transfert du joueur.

Lisez le communiqué complet ci-dessous, tel que traduit par Dot Esports.

«L’accord concernant le transfert d’Eurus de VG à Elephant dans la fenêtre de cette saison n’est pas encore conclu. En tenant dûment compte du joueur, nous avons quand même permis à Eurus de rejoindre sa nouvelle équipe et de participer aux entraînements et à la compétition,

Jusqu’à aujourd’hui, cependant, les frais de transfert pour Eurus restent non résolus. Il n’y a pas de communication d’Elephant concernant une date concrète de paiement, empêchant ainsi le transfert d’être formellement achevé.

Après communication entre les deux parties, Eurus sera temporairement interdit de jouer en compétition pour sa nouvelle équipe jusqu’à ce que 4 heures du matin efface les frais de transfert.

Nous espérons que les fans comprennent la décision. «

Elephant, l’un des plus grands réseaux multicanaux de Chine, est le sponsor de 4 AM’s Dota 2 division, et l’organisation a-t-elle été marquée par la sortie de VG plutôt que par sa Dota 2 équipe. Selon un communiqué officiel de 4h du matin, cependant, la relation entre les deux parties pourrait être plus ténue que prévu.

4AM a précisé que l’organisation est un club indépendant. Le partenariat entre Elephant et 4AM a été signé en mars 2019, permettant le contrôle du réseau multicanal des différents comptes de réseaux sociaux de 4 AM.

Le club d’esports a déclaré que l’éléphant avait eu des arriérés pendant le partenariat et que les discussions sur les opérations du Dota 2 la division n’a pas porté ses fruits.

« Le Dota 2 division est temporairement une entité indépendante financée et exploitée entièrement par Elephant. Négociations concernant un partenariat entre les deux parties pour la Dota 2 L’équipe est toujours en chantier », a écrit 4AM, comme traduit par Dot Esports.

Ce n’est pas la première fois que l’organisation est critiquée pour sa mauvaise gestion. 4AM a d’abord fait ses débuts avec Sylar. Moins d’un jour plus tard, le joueur de transport a été retiré sans cérémonie de l’équipe, les annonces officielles de la nouvelle ayant été supprimées.

L’entraîneur de 4 AM, Dong «Hide» Han, se présente actuellement pour la formation principale. Cependant, il est difficile de remplacer un joueur du calibre d’Eurus, et l’équipe bouscule ses rôles entre les matchs afin de trouver la meilleure solution pour ses tournois actuels.

