Vicente Vallés dénonce Fernando Simón pour les restrictions de voyage en Espagne depuis les pays européens

Du vendredi dernier à hier lundi, L’Espagne a accumulé 6361 nouvelles infections par coronavirus. Certaines données qui ont amené plusieurs pays européens à imposer des restrictions pour se rendre dans notre pays ou pour voyager d’Espagne vers ces pays. Dans cette situation, Vicente Vallés est redevenu une tendance des réseaux sociaux pour son analyse de l’apparition de Fernando Simón.

Vicente Vallés, dans ‘Antena 3 Noticias’

«Le gouvernement prétend travailler dur pour que le Royaume-Uni ne fasse pas obstacle au tourisme. Cependant, le porte-parole de la santé a été surpris cet après-midi car il a une opinion très différente et considère que ces restrictions, en désespoir de cause du secteur touristique, sont une bonne nouvelle« a souligné le présentateur de » Antena 3 news 2 « .

Dans votre comparution hier, lundi, Simón a « remercié » que le gouvernement belge ait décidé de ne pas recommander de venir en Espagne car « c’est un risque qu’il nous enlève; moins de risque d’importer des cas. »Et il a ajouté la même chose à propos des Britanniques:« Qu’ils demandent la quarantaine, d’une certaine manière, cela nous favorise, car cela décourage les gens de venir du Royaume-Uni ».

« Juste le contraire »

Le présentateur a mis l’accent sur le croisement des déclarations entre les ministres des affaires étrangères et du tourisme, qui « affirment travailler sans relâche pour que le gouvernement britannique clarifie sa décision », tout en du ministère de la Santé « le message est exactement le contraire et considère positif que les Belges et les Britanniques ne viennent pas en Espagne. »

Comme le souligne Vallés, « à peine une heure après avoir prononcé ces mots, les autorités britanniques ont directement recommandé de ne pas se rendre en Espagne (…) Jusqu’à ce lundi, les efforts n’ont pas abouti au désespoir du secteur du tourisme, mais les Britanniques sont passés d’un pas de plus à la quarantaine« il a regretté.