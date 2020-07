Vicente Vallés analyse l’échec électoral de Podemos: « Les chiffres sont explicites »

La gueule de bois électorale du 12-J a laissé United Podemos très touché. Le parti dirigé par Pablo Iglesias a coulé en Galice jusqu’au départ du Parlement, tandis qu’au Pays basque, il est passé de 11 à 6 représentants. Quelques résultats qui ont supposé un « échec évident » pour Antón Gómez Reino, candidat de Galicia en Común, et que lui-même Iglesias a décrit comme « une défaite sans palliatifs » qui invite à effectuer « une profonde autocritique et tirer les leçons des erreurs »«

Vicente Vallés, dans ‘Antena 3 Noticias 2’

Le lendemain, Vicente Vallés a analysé les résultats des différentes formations dans «Antena 3 noticias 2». Pour le présentateur « il est inévitable de faire une lecture au niveau de l’Etat: la plus importante affecte le gouvernement, car ni le PSOE ni Podemos ne peuvent convertir la coalition qu’ils ont formée plus tôt cette année en votes », a-t-il dit.

Vallés a d’abord visé le match de Pedro Sánchez. « Le Parti socialiste a remporté un siège de plus qu’il n’en avait, tant en Galice qu’au Pays basque, mais il perd du poids politique car il cesse d’être la deuxième force dans les deux communautés », a-t-il expliqué avant d’aller plus loin. « Cette Cela se produit lors des deux premières élections qui ont eu lieu après que Pedro Sánchez a formé un gouvernement de coalition avec Podemos. Et Podemos est tombé d’une manière très remarquable« at-il analysé.

Invite à la réflexion

Ensuite, Vallés a eu des mots pour la formation violette, dont les dirigeants ont souligné le présentateur ces dernières semaines pour son attitude critique envers le «cas Dina». « Les dirigeants de Podemos devront également réfléchir. La perte continue de votes se poursuit à chaque appel aux urnes de 2015 à aujourd’hui, et dans toutes sortes d’élections. On peut perdre au Pays basque près de la moitié de leurs sièges: ils vont de 11 à 6. En Galice, ils en avaient 14 et maintenant c’est un parti extra-parlementaire. Les chiffres sont suffisamment explicites« il s’est installé avant de passer aux autres matches.