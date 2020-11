VfB Stuttgart – FC Bayern Munich 1: 3: le FCB tourne le match contre le VfB

Le FC Bayern Munich a prolongé son avance lors de la 9e journée de Bundesliga. Au VfB Stuttgart, l’équipe de l’entraîneur Hansi Flick s’est imposée 3-1 (2-1), tandis que les poursuivants du Borussia Dortmund ont échoué face au 1. FC Köln.

Lors du match à l’extérieur contre les Souabes, les champions du record ont de nouveau révélé des faiblesses défensives en première mi-temps, de sorte que le leadership de Tanguy Coulibaly du VfB n’était que logique. Le Bayern n’aurait même pas dû se plaindre d’un déficit plus élevé au vu des belles opportunités pour Stuttgart.

Förster a échoué deux fois devant Neuer (35./36.), Wamangituka est passé d’un angle aigu (37.). La négligence de Stuttgart a été sanctionnée par le FCB: Coman (38e) et Lewanfdowski (45e) l’ont fait 2-1 avant que Douglas Costa ne prenne la décision finale peu avant la fin.

Interrogé sur les problèmes évidents sur la défensive, qui n’a pas toujours bien fonctionné contre le RB Salzbourg et le Werder Brême au cours de la semaine, Thomas Müller a expliqué que c’était une question mineure.

« Lorsque nous avons actuellement une phase dans laquelle nous obtenons un but concédé statistiquement, nous devons en faire deux. Cela arrive souvent, c’est pourquoi nous sommes là où nous sommes », a déclaré Müller: « Si vous regardez le tableau, à la fois dans le La Ligue des champions ainsi que la Bundesliga, alors beaucoup aimeraient avoir nos problèmes. Ce n’est pas terrible, mais il faut vivre avec. «

Le FC Bayern devra également vivre avec des préoccupations croissantes en matière de personnel après le match à Stuttgart, où Tanguy Nianzou a également fait ses débuts en Bundesliga pour le Bayern. Lucas Hernandez, Jerome Boateng et Corentin Tolisso ont dû être remplacés lorsqu’ils ont été battus – dans un match où le Bayern, du point de vue de l’adversaire, « marche déjà sur ses gencives » (Gonzalo Castro).

« Nous rentrons chez nous et demain nous examinerons tous les joueurs. Chez Coco (Tolisso, Anm. ré. Rouge.) on dirait qu’il a une blessure musculaire. Martinez s’est échappé et a également des problèmes musculaires », a déclaré l’entraîneur du Bayern Hansi Flick, qui a dû consoler Tolisso, qui était presque en larmes et à peine récupéré, lorsqu’il a été remplacé.

VfB Stuttgart – FC Bayern Munich: l’analyse

Flick a changé ses onze de départ à deux positions par rapport à la victoire 3-1 en Ligue des champions à Salzbourg: Hernandez et Tolisso ont commencé à la place de Roca et Richards. Le dernier non considéré Süle est retourné dans l’équipe et s’est assis sur le banc tout comme Sane.

En l’absence de Kimmich, le jeu de développement du FC Bayern semblait au départ très peu imaginatif, ce qui était également dû au bon comportement défensif de Stuttgart. Les hôtes ont rétréci le centre avec de nombreux joueurs et ont donc exhorté le FC Bayern à attaquer les ailes. À la 3ème minute, Lewandowski a dirigé un centre de Coman de la gauche vers l’aluminium, puis rien n’est venu pendant longtemps.

Stuttgart a tenté de contrer rapidement après avoir remporté le ballon et a pris les devants dans une telle situation: après que Hernandez ait perdu le ballon, qui, comme son homologue à la droite de Pavard, avait toujours l’air incertain, Coulibaly a marqué 1-0 avec son premier but en compétition pour Stuttgart. Aux 35e et 36e, Förster, qui a fait ses débuts en Bundesliga, a raté deux bonnes chances de nouveaux buts.

Parce que Stuttgart a progressé un peu en tant qu’équipe pour la première fois dans cette phase, le FC Bayern a eu des contre-chances de manière inattendue – et a profité de la première. Coman a égalisé à la 38e, Gnabry a failli prendre la tête cinq minutes plus tard après une scène similaire. Lewandowski l’a rattrapé d’un superbe tir lointain avant la pause (45e + 1).

Après la phase finale turbulente de la première mi-temps, les deux équipes ont commencé un peu plus tranquillement après la pause. Les scènes de la surface de réparation étaient initialement rares.

Dans le 58e Flick a amené Süle pour Hernandez, qui avait frappé le gang dans un duel peu de temps auparavant. Alaba a repris le poste à l’arrière gauche. Peu de temps après, Boateng a également dû descendre. Pour lui est venu Nianzou, qui a fait ses débuts en compétition pour le FC Bayern.

Dans le même temps, Flick a également activé Sane et Costa, qui ont fait un peu d’animation au cours des 20 dernières minutes. Costa s’est récompensé et a fait 3-0 à la 88e, peu avant cela, le Kalajdzic de Stuttgart avait donné une bonne chance d’égalisation. Au FC Bayern, un troisième joueur, Tolisso, a dû descendre en phase finale, Martinez l’a remplacé, qui a fini par boiter.

FC Bayern Munich contre VfB Stuttgart: scores et évaluations individuelles des joueurs du FCB 1/17 Le FC Bayern s’est imposé 3-1 au VfB Stuttgart malgré une autre défense fragile. La raison de la victoire du Bayern était une solide performance de Kingsley Coman. Les scores des joueurs FCB. © imago images / Poolfoto 2/17 MANUAL NEWER: Le Neuer autrement si sûr a commis une ou deux erreurs contre VfB. À 0: 1, il est venu une longueur de main trop tard, plus plusieurs incertitudes dans le jeu de passes. Mais avec une forte parade contre Förster. Qualité: 3,5 3/17 BENJAMIN PAVARD: De son côté droit avec un nombre inhabituellement élevé de problèmes. Il s’est souvent mal jugé et a ainsi ouvert plusieurs opportunités aux Souabes. Attaquer dur, mais il manquait ce peu de chance. Niveau 4 4/17 JEROME BOATENG: Toujours le plus sûr sur la défense fragile du Bayern. Sauvé plusieurs fois lors de la dernière urgence. Son ouverture de jeu a lancé le 1: 1. J’ai dû partir après 69 minutes. Note 3 5/17 DAVID ALABA: Alaba a souvent dû fermer les trous derrière Hernandez, mais est souvent venu un pas trop tard. Il n’a remporté que 20% de ses plaqués. Après que Hernandez ait été remplacé, il a joué à gauche. Qualité: 3,5 © imago images / Poolfoto 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Une apparition malheureuse des Français. Avant le 0: 1, il est venu un pas trop tard, un autre manque de concentration a conduit à la grande chance de Förster. A eu un total de 15 pertes de balle. Dû descendre après 58 minutes. Note: 4,5 7/17 CORENTIN TOLISSO: Tolisso a beaucoup défié le ballon, mais a montré plusieurs faiblesses dans le jeu de passes. À la grande chance de Sosa, il a laissé tomber. Qualité: 3,5 © imago images / Poolfoto 8/17 LEON GORETZKA: Il n’y avait pas grand chose à faire pour Goretzka. Comme d’habitude, attentif sur la défensive. Il a enregistré le plus de conquêtes de balles (10). Qualité: 3,5 9/17 SERGE GNABRY: Gnabry a été beaucoup défié sur la défensive. Avec son passeport, il a initié l’égalisation de Coman. Peu de temps après, il aurait pu se retrouver (43e). Dans la seconde moitié, il a plongé. Qualité: 3,5 10/17 THOMAS MÜLLER: Surtout signé. Un espace libre lui suffisait alors pour préparer le 1: 1 de Coman. Vers la fin du match, il a commencé la contre-attaque. Niveau 4 11/17 KINGSLEY COMAN: Apparence très dynamique des Français. Quand les choses devenaient dangereuses, Coman n’était pas loin. Il a marqué le but pour 1: 1 et mis le 1: 2. Généralement avec des actions fortes. Niveau: 2 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: En fait, a annulé le match, il a donné au Bayern la tête du temps d’arrêt en première mi-temps. Après trois minutes déjà avec un coup sur le poteau. Note 3 13/17 NIKLAS SÜLE: Lors de sa première sortie en novembre, il est revenu sur le terrain après 58 minutes pour Hernandez. Sauvé contre Mangala, sinon sans scène à mentionner. Note 3 14/17 LEROY SANE: Entré pour Serge Gnabry à la 69e minute. Impliqué dans les contre-situations encore et encore. Note 3 15/17 DOUGLAS COSTA: Costa est également intervenu à la 69e minute. Marquez à la 88e minute pour faire 1: 3. Note 3 16/17 TANGUY NIANZOU: A fait ses débuts en compétition pour le FC Bayern et a remplacé le Boateng en difficulté. Sans grandes actions. Qualité: 3,5 © imago images / Perenyi 17/17 JAVI MARTINEZ: A été remplacé à la 83e minute par Tolisso en difficulté. Sans note.

VfB Stuttgart – FC Bayern Munich: Les alignements

Stuttgart: Kobel – Mavropanos (58. Karazor), Kempf, Anton, Sosa – Mangala, Endo – Wamangituka, Förster (76. Kalajdzic), Castro (59. Klimowicz) – Coulibaly (82. Massimo).

FC Bayern: Neuer – Pavard, Jerome Boateng (69e Nianzou), Alaba, Hernandez (58e Süle) – Goretzka, Tolisso (83e Martinez) – Gnabry (69e Leroy Sane), Thomas Müller, Coman (69e Douglas Costa) – Lewandowski .

Les données du match VfB Stuttgart contre le FC Bayern Munich

Déchiré: 1: 0 Coulibaly (20.), 1: 1 Coman (38.), 1: 2 Lewandowski (45. + 1), 1: 3 Costa (88.)

Avec 22 points après neuf matches, le FC Bayern a réalisé son meilleur début de saison en quatre ans. À ce moment-là, il était même de 23 points après neuf matchs sous Carlo Ancelotti.

Le FC Bayern a concédé son 13e but lors du neuvième match de Bundesliga cette saison. Auparavant dans ce millénaire, cela ne s’est produit qu’en 2008/09 sous Jürgen Klinsmann (alors même 15).

Le FC Bayern a marqué le 31e but du neuvième match de Bundesliga de la saison, établissant le record de Francfort de la saison 1974/75.

Coman a marqué pour la première fois en trois matchs de compétition pour le Bayern.

La star du jeu: Kingsley Coman (FC Bayern Munich)

Le joueur le plus déterminé et le plus remarquable du FC Bayern. Tout d’abord, Coman a fait un match nul 1-1 délibéré, puis il a présenté à Lewandowski une victoire 2-1. Déjà au début, il a livré un flanc parfait, que Lewandowski n’a promu qu’à l’aluminium. Avec ses dribbles, il a continué à semer le désordre sur la défense de Stuttgart.

Le flop du jeu: Gonzalo Castro (VfB Stuttgart)

Le capitaine Castro était souvent sur le ballon dans sa position offensive à mi-gauche, mais semblait beaucoup trop peu imaginatif et imprécis dans ses actions. Lorsqu’il a été remplacé à la 58e, ses taux de passe (76%) et de duel étaient parmi les pauvres de Stuttgart.

L’arbitre: Harm Osmers

Une bonne performance d’Osmers, qui n’a été au centre qu’une seule fois: il a refusé à juste titre le but supposé de Förster à 2-1 à la 39e pour être reconnu. Coulibaly avait commis une faute sur Neuer à l’avance.