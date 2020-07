Verizon vs Xfinity: forfaits mobiles, prix et comparaison des téléphones

Verizon est peut-être le plus grand opérateur de téléphonie mobile aux États-Unis, mais être l’un de ses millions de clients n’est pas le seul moyen d’utiliser la couverture réseau qu’il fournit. Les MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sont généralement de petits opérateurs qui n’ont pas leurs propres réseaux mais qui paient plutôt un (ou plusieurs) des principaux frais des opérateurs afin d’utiliser leurs réseaux pour fournir des services sans fil. De nombreux MVNO choisissent Verizon pour leur couverture. et parmi eux, Xfinity est probablement le plus populaire. Donc, si vous pouvez utiliser le réseau de Verizon mais avec un autre fournisseur, devriez-vous le faire? C’est ce que nous sommes ici pour découvrir!

Avant de commencer, cependant, nous devons mentionner que pour passer à Xfinity, vous devez d’abord avoir un abonnement au service Internet Xfinity résidentiel.

Avec cela à l’écart, passons à la comparaison.

Verizon vs Xfinity prévoit une comparaison Comme la plupart des MVNO, Xfinity Mobile repose sur la simplicité. Peu d’options faciles à comprendre et répondant aux besoins du plus grand nombre d’utilisateurs possible. Voici comment il se compare aux plans prépayés de Verizon. Certaines clarifications pourraient être nécessaires. Vous vous demandez probablement pourquoi le plan illimité de Xfinity est moins cher que son plan de 10 Go. En effet, l’allocation limitée de données de Xfinity est valable pour toutes les lignes, ce qui signifie que 4 personnes peuvent partager 10 Go de données et payer 60 $ / mois au total. Le prix du forfait illimité est valable pour une seule ligne. Une autre différence importante est que sur Xfinity, les plans limités sont « By the gig », ce qui signifie que si vous dépassez l’allocation, vous serez facturé 15 $ / Go. Pendant ce temps, si vous utilisez toutes vos données sur Verizon, vos vitesses seront limitées à des niveaux 2G mais vous n’aurez pas à payer de supplément. Il convient de noter que Verizon vous accordera une remise si vous restez avec eux pendant un certain temps. 5 $ / mois après 3 mois de service et 10 $ / mois pour les forfaits supérieurs à 40 $ / mois après 9 mois. Dans l’ensemble, le plan illimité de Xfinity est une assez bonne affaire. Même si vous ajoutez le laissez-passer HD de 20 $ / mois, vous obtiendrez toujours une meilleure offre que Verizon prépayé illimité, car il est limité au streaming SD et à aucun point d’accès, sauf si vous déboursez 5 $ / mois supplémentaires. Comparaison des prix des téléphones Verizon vs Xfinity

Maintenant, il est temps de voir quels appareils Verizon et Xfinity peuvent vous offrir et à quels prix. Les deux ont une gamme respectable de smartphones parmi lesquels vous pouvez choisir, nous allons donc nous concentrer sur certains des plus populaires en ce moment.

Les téléphones prépayés ne sont pas connus pour leurs bonnes affaires, donc voir les prix PDSF n’est pas une grande surprise. Ce qui est surprenant, cependant, c’est que dans sa sélection prépayée, Verizon n’a inclus aucun des téléphones Galaxy S20. La présomption est probable que les clients prépayés chercheront des appareils moins chers, mais néanmoins, l’iPhone 11 Pro Max et le Galaxy Note 10+ sont inclus avec leurs étiquettes de prix de 1100 $.

Avec Xfinity, vous pouvez obtenir 200 $ de réduction sur votre nouvel appareil si vous transférez votre numéro depuis un autre opérateur. Pas une petite économie si vous envisagez de le faire de toute façon. De plus, Xfinity propose la série Galaxy S20, même le S20 Ultra!

Bien sûr, les deux opérateurs ont également une multitude de téléphones moins chers pour ceux qui recherchent un deuxième téléphone ou qui n’ont tout simplement pas envie de dépenser des centaines de dollars pour un téléphone.

Dans l’ensemble, il semble que si vous cherchez à utiliser un téléphone prépayé, Xfinity est le meilleur choix. Cela a du sens car si Verizon rend ses plans prépayés trop lucratifs, il pourrait cannibaliser ses abonnés postpayés, qui sont toujours plus précieux pour les opérateurs.