Verizon vs T-Mobile vs AT&T: quel réseau 5G est le plus rapide dans ces 5 grandes villes?

Après publiant d’innombrables rapports destinés à évaluant la 5G et l’expérience globale des utilisateurs du réseau mobile au niveau national au cours des 18 derniers mois environ, OpenSignal se concentre sur le «premier volet d’une nouvelle série d’informations sur l’état actuel de la 5G en Amérique».

Nous parlons d’Atlanta, Houston, Los Angeles, New York et Washington DC, cinq localités urbaines avec une population estimée combinée à peu près à égalité avec celle des Pays-Bas. En d’autres termes, de nombreuses données ont été collectées et analysées aux fins de ce rapport, presque toutes pointant vers un grand gagnant parmi les trois fournisseurs de services sans fil nationaux toujours debout après La disparition du sprint.

Cinq villes, cinq victoires claires pour Verizon

Si vous êtes le moins familier avec le paysage sans fil compliqué aux États-Unis d’aujourd’hui, vous savez peut-être déjà que la technologie mmWave adoptée par Verizon pour sa première vague de déploiements 5G comporte de nombreux défauts. En même temps, nous avons vu de nombreux tests scientifiques (et nous avons même mené quelques mesures non scientifiques de notre part) soulignant l’énorme avantage de Big Red sur la concurrence … où son signal 5G Ultra Wideband est réellement disponible.

Sans surprise, la dernière évaluation de «l’expérience de vitesse de téléchargement» d’OpenSignal aboutit exactement à la même conclusion dans les cinq domaines étudiés au cours de la période de cinq mois susmentionnée. Si vous avez la chance de vivre au centre-ville d’Atlanta, de Houston, de Los Angeles, de New York ou de DC et de posséder un appareil compatible, il n’y a absolument aucun doute sur lequel des trois principaux opérateurs vous convient.

Les chiffres moyens de Verizon (!!!) 5G dans ces cinq villes allaient de 338 Mbps à Washington DC à plus de 500 Mbps à Atlanta, écrasant complètement les résultats par ailleurs décents (du moins par rapport aux scores 4G LTE il y a à peine quelques années). par T-Mobile et AT&T. Nous parlons de vitesses trois fois plus élevées dans tous les domaines, y compris un avantage époustouflant 6x et 7x sur T-Mo et AT&T respectivement à Washington DC.

Bien sûr, la comparaison n’est pas tout à fait juste sans prendre aucun les données de disponibilité en considération ou en explorant le temps que les clients Verizon passent réellement connectés à une tour 5G. Les chiffres de téléchargement 5G de Big Red devraient également prendre un énorme coup maintenant que le transporteur a rejoint le jeu 5G à bande basse, fournissant un signal nettement plus lent «à l’échelle nationale» en plus du service ultra large bande rapide mais irrégulier.

T-Mobile est le champion du téléchargement 5G, faisant également de grands progrès en matière de téléchargement

Contrairement à Verizon, qui a bêtement placé tous ses œufs 5G dans le même panier … Jusqu’au mois dernier, T-Mobile envisageait son réseau cellulaire de nouvelle génération comme un gâteau à trois couches dès le départ. Alors que le « Un-carrier » se concentrait initialement principalement sur la dorsale basse bande de ce réseau 5G, le spectre mmWave a également été déployé relativement rapidement dans certaines villes, suivi par déploiements incroyablement rapides de la bande intermédiaire à la suite de la fusion essentielle de Sprint.

En trouvant un équilibre presque parfait entre vitesse et couverture, la technologie de bande moyenne est largement considérée comme la clé La route potentielle de T-Mo vers le leader de l’industrie. Pour le moment, le spectre de Sprint a sans aucun doute aidé Magenta à vaincre Ma Bell dans les cinq derniers Les batailles de vitesse de téléchargement 5G, qui devraient également contribuer à une amélioration nationale spectaculaire dans le prochain rapport d’OpenSignal de ce type.

Pendant ce temps, il est vraiment intéressant de souligner que l’avantage clair de la vitesse de téléchargement 5G de Verizon ne se traduit pas par une domination similaire de la vitesse de téléchargement 5G dans les centres-villes des cinq villes américaines évaluées par OpenSignal.

Si quoi que ce soit, T-Mobile détient une petite avance sur ses principaux rivaux, dominant les charts à Atlanta et LA, égalant statistiquement Verizon à la première place à New York et DC, et partageant «statistiquement» la couronne de vitesse de téléchargement 5G de Houston avec AT&T.