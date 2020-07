Verizon sponsoriserait FaZe Clan pour les services sans fil 5G

Verizon Wireless est devenu l’un des principaux sponsors de FaZe Clan, selon un rapport de Protocol.

Le parrainage serait axé sur les services sans fil 5G de Verizon. Cela affectera les plus de 80 influenceurs en ligne du groupe et les équipes professionnelles de FaZe dans des jeux comme Fortnite, FIFA, et CS: GO.

Verizon a déjà des partenaires de renom tels que Google, Dell, Adobe, Intel et Microsoft. Mais maintenant, il entre sur la scène des sports électroniques avec FaZe et les LCS. Le 12 juin, Verizon a annoncé un partenariat de trois ans avec la ligue professionnelle nord-américaine pour League of Legends.

Les personnes proches de l’accord ont déclaré que Verizon investissait dans un nouveau VALORANT tournoi dans le cadre de VALORANT‘s Ignition Series, «à annoncer dès mardi», selon le protocole.

«Les gens recherchent un partenaire technologique du côté de l’e-sport, mais nous sommes également une société de contenu qui produit d’énormes quantités de contenu sur nos téléphones et autres appareils», a déclaré Jeffrey Pabst, directeur des revenus de FaZe. «Verizon, en particulier avec son infrastructure 5G, va prendre ce que nous faisons et le mettre sous stéroïdes.»

FaZe est en train de former son VALORANT liste. Hier, l’organisation a signé l’ancien CS: GO joueur Marved à son VALORANT équipe. Twitch streamer et ancien CS: GO le joueur JasonR a été la première personne à signer par FaZe, le nommant capitaine de l’équipe, suivi de l’ancien Overwatch joueurs ZachaREEE et corey.

Partager : Tweet