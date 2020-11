Verizon propose aux entreprises d’échanger tous leurs téléphones avec des modèles iPhone 12 5G

Verizon vient d’organiser un événement virtuel destiné aux entreprises clientes afin de mettre en évidence les avantages de son réseau 5G ultra large bande. Mais l’événement concernait autant la 5G que celle d’Apple Gamme iPhone 12. La 5G est la nouvelle fonctionnalité phare des nouveaux iPhones et la société est fière de fabriquer les smartphones qui prennent en charge le plus de bandes 5G de tous les téléphones aujourd’hui.

Pour tirer pleinement parti des capacités 5G des nouveaux iPhones, Verizon présente une nouvelle fonctionnalité appelée Indoor 5G Ultra Wideband, destinée aux usines et autres bâtiments où les transferts de données volumineux sont courants et où les employés peuvent gagner du temps en échangeant des informations entre eux à des taux plus élevés. Bien sûr, Verizon n’a pas oublié de mentionner comment la 5G peut également ouvrir de nouvelles possibilités commerciales. La RA a également été mentionnée, car elle va souvent de pair avec la 5G et les iPhones.

Mais plus important, Verizon a annoncé une nouvelle opportunité pour les entreprises clientes de mettre à niveau en masse les téléphones de leur entreprise. Appelé 5G Fleet Swap, le service permet à une entreprise d’échanger tous ses téléphones, qu’ils soient sur Verizon ou un autre opérateur, et de recevoir de tout nouveaux appareils iPhone 12 sans aucun coût initial. Selon les modèles d’iPhone 12 choisis par l’entreprise, le coût mensuel peut également être nul, pour l’iPhone 12 mini, ou «faible», ce qui est vraisemblablement pour le iPhone 12 et légèrement supérieur pour Modèles iPhone 12 Pro et Pro Max.

5G Fleet Swap peut potentiellement attirer des milliers de nouveaux clients vers Verizon et augmenter les ventes d’iPhone 12 dans le processus. Il semble qu’Apple et Verizon prévoient de tirer le meilleur parti de leur investissement dans la 5G et une si bonne affaire est un excellent moyen de s’y prendre. Les entreprises qui décident d’utiliser le 5G Fleet Swap feraient mieux de ne pas oublier d’acheter un tas de chargeurs pour accompagner leur nouvel iPhone 12s.