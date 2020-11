Verizon met à jour Android TV Stream TV Box avec un nouveau matériel et une nouvelle interface utilisateur

Le boîtier multimédia de diffusion en continu Verizon Stream TV de deuxième génération est maintenant disponible au prix de 69,99 $.

L’appareil basé sur Android TV prend en charge le streaming 4K, le HDR et comprend du matériel Wi-Fi 6 et une télécommande vocale.

Verizon Fios et 5G Home peuvent obtenir le boîtier TV Stream gratuitement avec l’installation.

Saviez-vous que Verizon a vendu une boîte de streaming Android TV depuis un certain temps maintenant? Le fournisseur de services sans fil n’a pas fait la promotion de son appareil Verizon Stream TV de manière approfondie. Cependant, aujourd’hui, il lance sa version de deuxième génération de l’appareil au public.

Dans le communiqué de presse de Verizon, il est dit que la nouvelle boîte a un corps mince qui peut être placé à côté de votre téléviseur grand écran ou placé sur un mur. En fait, il est livré avec son propre support mural. La boîte prend en charge le streaming vidéo jusqu’à une résolution de 4K ainsi que les téléviseurs HDR10 et HDR 10+. Il dispose également d’un matériel Wi-Fi 6 et d’une connectivité double bande 2,4 GHz / 5 GHz.

Étant donné que la boîte est basée sur Android TV, les propriétaires peuvent obtenir toutes les applications de streaming multimédia prises en charge par le système d’exploitation. Le transporteur a également mis en place sa propre interface utilisateur personnalisée qui affiche le contenu de ces services, y compris Netflix, Disney Plus, et plus sur un seul écran. La boîte est livrée avec une télécommande prenant en charge la recherche vocale et les commandes de Google Assistant. Il y a même un télémètre pour quand il tombe sous votre canapé. Bien que Verizon ne dispose pas de son propre service de télévision basé sur Internet comme TVision récemment lancé par T-Mobile, il permet aux clients de Verizon de s’inscrire à la télévision YouTube similaire et d’ajouter le coût à leur facture mensuelle Verizon.

Si vous vous inscrivez aux services Internet Fios ou 5G Home de Verizon, vous pouvez obtenir un Stream TV sans frais supplémentaires. Pour tout le monde, cela coûte 69,99 $ en ce moment. Les personnes qui possèdent la boîte de première génération recevront bientôt une mise à jour avec la nouvelle interface utilisateur de Verizon.