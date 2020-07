Verizon et AT&T ripostent à la dernière critique duopole de T-Mobile

Prenant une page de l’ancien livre de jeu de John Legere, Mike Sievert, PDG de T-Mobile récemment publié, n’a pas pu résister à lancer un certain nombre de coups sur Verizon et AT&T tout en annonçant le dernier mouvement « Un-carrier » hier.

Bien que Sievert n’ait pas qualifié les deux plus grands fournisseurs de services sans fil du pays de «stupides et stupides», ce qui était l’insulte incontournable de son prédécesseur lors de ces types d’événements de lancement, ainsi que d’autres déclarations publiques, il convient de souligner que le nom de Verizon seul est mentionné un énorme cinq fois Poste de rédaction dédié à Scam Shield de T-Mo.

De toute évidence, aucune des références du concours n’est faite dans un contexte positif, suscitant des réactions à peu près instantanées de Verizon et d’AT & T. Alors que Big Red n’a rien fait de plus que «par hasard» pour attirer l’attention sur sa dernière annonce en matière de protection contre les appels automatisés, Ma Bell a pris le temps de contrecarrer directement et explicitement certaines des nouvelles revendications combatives de T-Mobile.

Tout le monde essaie de vous repousser des appels automatisés

En réponse aux appels à Verizon et AT&T à prendre « au sérieux » la lutte contre les arnaques, ce dernier transporteur (via FierceWireless) a souligné que ses efforts dans ce domaine remontent à 2016, lorsque le « premier programme d’analyse et de blocage en réseau » de Ma Bell a été lancé. Plus récemment, AT&T a ajouté sa technologie propriétaire de protection d’appels basée sur le réseau à « des millions de lignes sans frais supplémentaires », donc, si quelque chose, l’opérateur mobile numéro deux du pays accueille maintenant Magenta au parti plutôt que l’inverse.

AT&T nargue également T-Mobile en affirmant facétieusement « qu’il est agréable de voir d’autres opérateurs travailler pour rattraper son retard », mais s’il est certainement vrai que Magenta n’est pas la seule grande force de l’industrie sans fil américaine à lutter contre le fléau de l’appel robotisé, il est également vrai que Ma Bell facture 3,99 $ par mois pour un abonnement Call Protect Plus comprenant plusieurs outils et fonctionnalités désormais gratuits pour les clients T-Mo.

Il en va de même pour Verizon, qui a en fait souligné le coût mensuel de 2,99 $ de son service Call Filter Plus dans un Déclaration du 25 juin qui a été mise à jour le même jour que T-Mobile a dévoilé son ensemble robuste d’outils et de solutions Scam Shield (pour la plupart) gratuits contre les « escroqueries et appels automatisés ».

Tout comme T-Mobile et AT&T, Verizon semble avoir l’impression qu’il est « leader de l’industrie en protégeant plus de 75 millions de lignes sans fil grand public, professionnelles et prépayées avec le filtre d’appel ». L’application, qui est également disponible gratuitement sans fonctionnalités « premium » telles que l’identification du nom de l’appelant, la recherche de spam ou la liste de blocage personnelle, aurait provoqué « une baisse de plus de 30% des appels indésirables au cours des trois derniers mois ».

Personne ne se bat assez fort

Bien que cette baisse soit sans aucun doute un pas dans la bonne direction, le problème des appels automatisés à l’échelle nationale est loin d’être résolu. Un rapport complet publié par Truecaller en avril, par exemple, a révélé que les escroqueries téléphoniques aux États-Unis étaient toujours en hausse, avec jusqu’à 56 millions d’Américains perdant un grand total de 19,7 milliards de dollars en 12 mois seulement, contre 43 millions de personnes déclarant des pertes combinées. de 10,5 milliards de dollars l’année précédente.

Selon cela, il y a maintenant quelques nouvelles règles en place qui encouragent les compagnies de téléphone à cibler plus agressivement les appelants automatisés potentiels et « les campagnes de télémarketing frauduleusement frauduleuses » en protégeant les opérateurs de la responsabilité « pour le blocage involontaire ou par inadvertance des appels recherchés. »

La FCC affirme qu’il s’agissait d’une préoccupation majeure qui a empêché certaines entreprises de mettre en œuvre des « efforts de blocage robustes des appels automatisés », et étant donné la relation souvent amicale de la Commission avec T-Mobile, nous ne serions pas surpris si le « Un-carrier » connaissait déjà ces règles, les prenant en considération avant de faire la grande annonce d’hier. La balle est maintenant fermement dans le camp de Verizon et d’AT & T pour intensifier encore leur action.