Verizon est encore une fois reconnu coupable d’avoir fait des allégations trompeuses dans les publicités 5G

Le réseau 5G Ultra Wideband de Verizon est un peu un sac mixte, être nommé simultanément le meilleur et le pire au monde en termes de vitesses de téléchargement moyennes et de disponibilité respectivement dans un rapport OpenSignal complet il y a quelques mois.

De toute évidence, vous n’imagineriez jamais que ce soit le cas si vous vous fiez uniquement aux campagnes de marketing et de publicité de Verizon, qui sont soigneusement conçues pour mettre en évidence les vitesses ultra-larges sans aucun doute impressionnantes tout en négligeant souvent de rendre clair le mauvais aspect de la couverture.

Deux publicités télévisées devront disparaître

À la suite d’une plainte déposée par AT&T (qui d’autre?), Le NAD a lancé une enquête qui a finalement conclu hier que deux différents Les publicités de Verizon manquaient de clarté concernant les limites et les inconvénients de l’utilisation du service 5G très prisé de l’opérateur de réseau mobile.

Pour commencer, l’affirmation de Verizon selon laquelle « les gens du centre de Manhattan au centre-ville de Denver peuvent découvrir ce que votre 5G peut offrir » a été considérée comme trompeuse, suggérant fortement que le réseau ultra large bande est « largement disponible à l’échelle nationale » alors qu’en fait, cette couverture est « principalement limitée aux activités extérieures dans certains quartiers « de une poignée de grandes villes seulement, sans compter que ladite disponibilité de la 5G «varie souvent d’un bloc à l’autre».

Certes, les annonces en cause comportaient une divulgation « clarifiant » que la technologie 5G Ultra Wideband n’est disponible que dans « certaines parties de villes et d’emplacements », mais la Division de la publicité nationale des Programmes nationaux BBB a jugé que la note n’était en fait « pas claire » et suffisamment visible « tout en ne parvenant pas à » effectivement qualifier ou limiter les réclamations « .

Verizon a également été mis au défi en ce qui concerne certains scores de vitesse époustouflants présentés comme «généralement vécus par les consommateurs». Étant donné que le NAD n’a trouvé aucune preuve que l’utilisateur moyen est effectivement en mesure d’atteindre régulièrement des vitesses de téléchargement de « près de 2 concerts » lorsqu’il est connecté au réseau 5G Ultra Wideband, Verizon devra également abandonner cette réclamation promotionnelle.

Bien sûr, Big Red n’est pas techniquement avoir de faire quoi que ce soit, étant donné que la Division de la publicité nationale est simplement autorisée à proposer des recommandations plutôt qu’à appliquer ses verdicts, mais Verizon a déjà annoncé son intention de se conformer pleinement à ces recommandations particulières, même si le transporteur n’est pas d’accord avec « tous les aspects de Décision de NAD. «

Le deuxième cas en l’espace de deux mois seulement

Croyez-le ou non, cette décision du NAD est intervenue exactement deux mois après une décision similaire dans une affaire étrangement similaire initiée par une plainte déposée par … nul autre que AT&T. À l’époque, il était recommandé à Verizon d’abandonner l’affirmation selon laquelle elle offre « l’expérience 5G la plus puissante pour l’Amérique », un verdict que le transporteur a également volontairement respecté … au moins en partie.

C’est parce que Big Red a annoncé son intention de faire appel d’une « partie » de cette décision particulière, croyant fermement que les consommateurs avaient parfaitement compris le message « raisonnablement transmis ». À savoir, que Verizon était Dans le processus de «construire l’expérience 5G la plus puissante», dépenser des milliards de dollars pour atteindre cet objectif plutôt que de l’avoir déjà atteint.

En ne faisant pas appel de la dernière décision, nous pourrions interpréter que Verizon reconnaît indirectement les « délits » publicitaires dont il est désormais accusé, malgré le contraire.