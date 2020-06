Verizon apporte son service Internet à domicile 5G à la sixième ville des États-Unis

Bonne nouvelle pour ceux qui attendent que Verizon étende son service Internet domestique 5G à d’autres marchés. Le transporteur vient de a annoncé que l’Internet domestique 5G est désormais disponible à Detroit, tandis que deux autres villes américaines – Indianapolis et Los Angeles obtiennent des offres améliorées pour la maison 5G. aussi bas que 50 $ par mois. Malheureusement, si vous n’êtes pas déjà un client de Verizon, vous devrez payer 70 $ par mois pour le service Internet domestique 5G. Du bon côté, tous ceux qui s’inscrivent pour la première fois recevront trois mois de service gratuitement.

Verizon 5G Home est livré avec le dernier routeur Wi-Fi 6, qui offre aux utilisateurs des vitesses de pointe pouvant atteindre 1 Gbit / s. Sur le côté, le routeur fourni par Verizon est livré avec Amazon Alexa intégré. Le processus de configuration est maintenant assez rapide car les utilisateurs peuvent profiter de l’option dite «Self Setup with 5G Home Internet».

Mais attendez, il y a plus! Verizon propose un appareil Stream TV gratuit à tous les clients qui s’inscrivent à Internet domestique 5G, ce qui leur permet d’accéder à une pléthore d’applications et de divertissements, tels que Netflix et Amazon Prime. De plus, les clients recevront YouTube TV pendant un mois, Disney + pendant un an et les jeux sur Google Stadia pendant trois mois, tous entièrement gratuits.

Outre Detroit, le service Internet domestique 5G de Verizon est disponible dans certaines parties de Chicago, Sacramento, Los Angeles, Houston et Indianapolis. Deux de ces marchés, Indianapolis et Los Angeles, proposent désormais un «service domestique 5G amélioré» (quoi que cela puisse signifier), et d’ici la fin de l’année, le service sera étendu à 10 villes supplémentaires.