Verizon ajoute un autre smartphone ZTE bon marché à son service prépayé Yahoo Mobile

Verizon a discrètement ajouté un autre smartphone Android bon marché à son offre prépayée, donc si vous recherchez un appareil très bon marché, le ZTE Blade A3Y pourrait être exactement ce que vous recherchez. L’opérateur prépayé de Verizon, Yahoo Mobile est maintenant vendant le ZTE Blade A3Y pour seulement 50 $, et le téléphone est livré dans une couleur Grape Jelly très sexy.Maintenant, avant de partager tous les détails sur le matériel du téléphone, il est important de mentionner que le ZTE Blade A3Y est livré avec Yahoo Mail, Yahoo News , Yahoo Sports, Yahoo Finance, Yahoo Weather et Yahoo Mobile applications préinstallées.

Sur le plan des spécifications, le smartphone bas de gamme de ZTE est assez décent. Il arbore un écran HD + de 5,45 pouces, une caméra arrière de 8 mégapixels, une caméra frontale secondaire de 5 mégapixels pour les selfies et une batterie de 2660 mAh.

En outre, le Blade A3Y contient un processeur MediaTek Helio A22 quadricœur à 2 GHz, 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage extensible (via une carte microSD). Plus important encore, le téléphone exécute Android 10 dès la sortie de la boîte et dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière.

Les clients souhaitant passer à Yahoo Mobile peuvent obtenir gratuitement le ZTE Blade A3Y et l’associer au plan de 40 $ / mois de l’opérateur qui offre des données, des SMS et des appels illimités.