Vérifiez votre téléphone Android pour voir si cette fonctionnalité utile de Google Play Store est arrivée

De retour au bon vieux mois de mai, nous vous avons dit que Google allait ajouter des filtres aux résultats de l’application Google Play Store. Cela vous permettrait de réduire le nombre de résultats qui apparaissent à partir de votre demande de recherche. Par exemple, vous pouvez ajuster votre demande pour trouver un type d’application particulier avec au moins un certain nombre d’étoiles. Ou vous vous en tenez à ceux qui ont reçu un badge « Choix de l’éditeur ». Les options apparaissent sous la barre de recherche de la même manière que les suggestions de mots clés.

À l’origine, la fonctionnalité n’était déployée que sur certains marchés. Aujourd’hui, AndroidPolice dit que Google étend maintenant les filtres de recherche du Google Play Store à davantage de régions et de marchés. Malheureusement, il semble s’agir d’une mise à jour côté serveur, ce qui signifie que vous n’avez aucun contrôle sur le moment où elle apparaîtra sur votre téléphone Android. Les filtres ont été vus sur la version 21.0.17 du Play Store.

Les filtres de recherche Google Play Store peuvent être sur votre appareil Android

Heureusement, les filtres de recherche du Play Store apparaissent sur notre Pixel 2 XL exécutant la version bêta d’Android R 2.5. Les options de filtrage sur le téléphone nous permettent de sélectionner des applications avec une note de 4.0 ou plus, des applications avec une note de 4.5 ou plus, celles qui ont été sélectionnées comme Choix de l’éditeur, des applications Premium, de nouvelles applications et des applications disponibles sur Google Play Pass. AndroidPolice note que si vous recherchez une application avec un nom de marque tel que, par exemple, Apple Music, Netflix et Spotify, vous ne verrez aucun filtre car vous allez voir les résultats avec une recherche normale du nom. Mais si vous ajoutez le mot «utilitaire» après le nom, les filtres reviennent.

Les applications avec des noms de marque n'affichent pas le filtre à moins que l'utilitaire mondial n'y soit ajouté

La question de savoir si les filtres vous font gagner du temps et des efforts pour parcourir une grande liste d’applications dépend de ce que vous recherchez. Pourtant, offrir les filtres doit être considéré comme un pas en avant pour Google et Android.