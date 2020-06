Vérifiez si votre téléphone sera éligible pour rejoindre le programme bêta d’Android 11

Plus tôt cette semaine, Google a abandonné la première version bêta d’Android 11 pour les modèles commençant par la gamme Pixel 2 de 2017 et passant par la série Pixel 4 de l’année dernière. Tout ce que vous devez faire pour l’installer sur l’un de ces modèles est d’aller sur le site Web bêta d’Android, de cliquer sur l’invite qui se lit « Voir vos appareils éligibles » et de taper dessus. À partir de là, il vous suffit de vous inscrire au programme bêta d’Android 11. Vous recevrez alors une mise à jour logicielle qui peut être téléchargée et installée en allant sur Réglages > Système > Avancée > Mise à jour du système .

Certains combinés non Pixel pourront bientôt rejoindre le programme bêta d’Android 11



Gardez à l’esprit qu’une fois que vous avez rejoint le programme bêta d’Android 11, vous faites partie du programme jusqu’à la sortie de la version finale d’Android 11. Peu importe à quel point les bêtas sont bogués ou à quelle vitesse la batterie de votre Pixel se vide, vous ne pouvez pas revenir à Android 10 à moins d’essuyer complètement votre appareil en effectuant une réinitialisation d’usine. C’est pourquoi vous devez attendre que la troisième version bêta soit disponible pour rejoindre le programme bêta si votre Pixel s’avère être votre pilote quotidien. Si vous venez de posséder un Pixel 2 ou une version ultérieure et qu’il accumule de la poussière dans un tiroir, dites-vous « qu’est-ce qui se passe » et installez Android 11 beta 1. Vous ferez l’envie de la plupart de vos amis et de votre famille Android . A moins qu’ils ne possèdent un OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro.

C’est parce que OnePlus a annoncé aujourd’hui que ses deux nouveaux modèles sont éligibles pour rejoindre le programme bêta d’Android 11. Sur le Site Web OnePlus, la société a écrit: « En collaboration avec Google, nous sommes fiers d’offrir aux utilisateurs de OnePlus 8/8 Pro un premier aperçu de l’avenir d’Android. Avec une combinaison d’une expérience logicielle fluide et d’un matériel puissant, OnePlus 8/8 Pro est prêt à démarrer sur Android 11. Téléchargez maintenant la version bêta d’Android 11 pour accéder à certaines des dernières fonctionnalités Android et préparez vos applications pour la prochaine mise à jour. « Mais comme nous vous l’avions prévenu ce matin, vous souhaiterez peut-être ne pas charger la première version bêta en raison de la liste des problèmes connus liés à la génération, y compris la perte de toutes les données. D’autres bogues ont empêché Google Assistant, la reconnaissance faciale et les appels vidéo de fonctionner. Si vous avez le sentiment que vous devez installer la première version bêta d’Android 11 sur votre OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro et que vous n’arrêtez pas d’y penser, essayez de vous distraire de la mise à jour. Pensez au baseball. Les développeurs peuvent avoir besoin d’installer la version bêta; si vous n’êtes pas développeur, restez à l’écart pour l’instant

Vers la fin du mois, huit autres appareils Android seront autorisés à puiser dans le fût que nous appelons le programme bêta d’Android 11. Ces modèles comprennent:

D’autres se joindront à la fête au cours des prochaines semaines. Nous prévoyons la sortie de la deuxième version bêta d’Android 11 en juillet, suivie de la troisième version bêta en août. La version finale d’Android 11 devrait être diffusée en septembre.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, une permet de déplacer plus facilement et plus rapidement la sortie audio de votre téléphone vers un haut-parleur Bluetooth ou vos écouteurs Bluetooth sans fil. Les notifications sont désormais séparées par des conversations, des alertes et des notifications silencieuses. Les bulles permettront aux utilisateurs d’Android d’effectuer plusieurs tâches pendant une conversation. Disons que vous envoyez des SMS à votre petite amie, mais que vous surveillez certaines cotations boursières en temps réel. Au lieu d’avoir à basculer entre votre application de messagerie et votre application boursière, vous tapoterez sur une bulle pour ouvrir la conversation dans l’application boursière. De cette façon, vous pouvez compter vos profits (ou pertes) sans mettre fin brusquement à la session de texte que vous avez avec Mary Jo.