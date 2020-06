Venus Williams prévoit de se marier bientôt?

Vous n’avez pas entendu parler de la sœur de Serena William, Venus Williams?

Nous devons tous avoir entendu parler du mari de Serena Williams, le PDG de Reddit, Alexis Ohanian. A pris un retrait afin de faire de la place à un candidat noir, Alexis l’a fait dans le cadre d’un énorme effort pour dénoncer l’échec collectif d’embaucher plus de personnes de couleur dans des postes de direction. Beaucoup applaudissent cette étape et espèrent que cette étape inspirera d’autres entreprises à faire de même.

D’un autre côté, les gens doivent se demander ce qu’est la vie amoureuse de Venus Williams, a-t-elle un petit ami. Son copain est-il au même niveau que le mari de sa sœur. Voici ce que nous savons, jetons un œil.

Venus Williams a-t-elle un petit ami?

Elle sortait avec Nicholas Hammond depuis au moins deux ans jusqu’à leur séparation en décembre 2019. Il est également connu sous le nom de célèbre nom donné à Nicholas. Il est un financier et héritier de la fortune de la famille Annenberg en référence aux sports essentiellement. Nicky est associée à Walter Annenberg, propriétaire des médias Triangle. Maintenant, il l’a transformé en un immense empire médiatique (il comprenait des titres comme TV Guide, The Philadelphia Inquirer et dix-sept).

Plus tard, le triangle média a été vendu 3 millions de dollars à Rupert Murdoch.

Alors qu’ils sortaient encore avec Nicholas, ils avaient été vus encourager Vénus lors de tournois de tennis, comme l’Open d’Australie.

La raison de leur rupture n’a pas été révélée, bien que ce soit dans l’air que la rupture soit peut-être mutuelle avec quelque chose de mélangé avec le niveau d’engagement des deux.

Venus senior de 12 ans voulait s’installer par Nicholas n’était pas prêt pour cela. Alors que d’autres rapports disent que Vénus ne se souciait pas du mariage.

En mai dernier, Vénus a écrit sur Instagram: «Je reçois beaucoup de questions me demandant si je suis marié, si je me marie ou si je vais m’épouser. La réponse est NON à tous. »

Venus Williams a-t-elle des enfants?

Dans le scénario actuel, Vénus n’a pas d’enfants, mais au début, elle tenait à discuter du rôle de la maternité. En 2017, sa sœur a donné naissance à sa fille hwr, puis Vénus a été vue avec sa propre poussette, ce qui était probablement pour qu’elle puisse prendre soin de sa nièce. Dans une interview avec ESPN, Vénus essayait d’éviter toutes les questions liées au bébé et elle l’a limité au tennis.

Avant Nicholas, elle a également fréquenté un golfeur professionnel, Haank Kuehne et un modèle, Elio Pis. Mais de nos jours, il semble qu’elle soit célibataire et se concentre sur sa carrière.