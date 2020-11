Ventes PS5 vs Xbox Series X: qui gagne jusqu’à présent?

Bien que nous ayons déjà parlé de la façon dont la guerre PS5 contre Xbox Series X ne sera probablement pas gagnée uniquement par les ventes de consoles, il est inévitable que les gens veuillent savoir quelle console se vend plus à l’autre à un moment donné.

Pour vous épargner beaucoup de drames, nous ne connaissons pas encore les chiffres de vente exacts pour l’une ou l’autre console. Nintendo a récemment révélé avoir vendu 735000 unités Switch et Switch Lite aux États-Unis en octobre, mais Sony et Microsoft restent silencieux pour le moment en termes de chiffres de vente.

Cependant, une petite analyse raisonnable de ce que nous savons peut nous en dire long sur le succès des ventes de la PS5 et de la Xbox Series X jusqu’à présent et sur la console qui surpasse actuellement l’autre.

Ventes PlayStation 5

Sony n’a pas encore divulgué les chiffres de vente officiels de la PS5. Il est fort probable qu’ils ne divulgueront pas les chiffres de vente officiels avant le premier rapport trimestriel de 2021 ou peut-être plus près de la fin de la saison des vacances.

Au lieu de tout chiffre de vente officiel, nous ne disposons en réalité que des estimations de production de Sony pour essayer de déterminer les chiffres de vente de la PS5. Malheureusement, même ces chiffres sont sujets à débat.

cnx.cmd.push (function () {cnx ({playerId: « 106e33c0-3911-473c-b599-b1426db57530 »,}). render (« 0270c398a82f44f49c23c16122516796 »);});

Les premiers rapports suggéraient que Sony avait l’intention de fabriquer 5 à 6 millions de PS5 au cours des deux premiers trimestres de la console. Cependant, la société a suggéré par la suite qu’elle pourrait en fait doubler ces estimations de production.

Peu de temps après, un rapport de Bloomberg a indiqué que Sony devait réduire ses estimations de production d’environ 4 millions d’unités en raison principalement de pénuries de matériel et de problèmes de fabrication causés par la pandémie COVID-19. Sony n’a pas tardé à nier ces informations en informant GamesInudstry.biz qu’ils «n’avaient pas changé le numéro de production de la PlayStation 5 depuis le début de la production de masse». À peu près à la même époque, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré qu’il s’attend à ce que la PS5 «se vende plus au cours de son premier exercice que [we] vendu au cours du premier exercice au moment de [the] Lancement de la PS4. »

Cette dernière citation nous donne en fait quelque chose avec quoi travailler. La plupart des rapports indiquent que la PS4 a vendu environ 7 millions d’unités au cours de son premier exercice, avec environ 2,1 millions de ces ventes au cours des deux premières semaines de disponibilité de la console.

Alors, disons que les estimations de fabrication de la PS5 de Sony n’ont pas été radicalement modifiées et qu’ils s’attendent toujours à ce que la PS5 se vendra mieux que la PS4 au cours de son premier exercice. Pour le moment, supposons également que chaque PS5 qui a été mise à disposition via les points de vente jusqu’à présent a été vendue (ce qui semble raisonnable d’après les histoires de précommande que nous avons entendues).

Si tout cela est vrai, alors il semble prudent d’estimer que la PS5 a peut-être vendu plus d’un million d’unités au lancement et pourrait également approcher la barre des deux millions d’unités. Là encore, certains analystes ont estimé que les estimations de Sony étaient optimistes compte tenu des défis causés par la pandémie COVID-19, du prix de la PS5 et du fait que la PS4 est toujours prise en charge (avec des jeux majeurs comme Cyberpunk 2077 toujours en route). Cependant, il semble raisonnable de supposer que le nombre de ventes actuel se situe autour de 1 million d’unités, avec juste au nord de 1 million d’unités vendues étant la possibilité la plus probable.

Ventes Xbox Series X / S

Au cours de la génération Xbox One, Microsoft a pris l’habitude de ne pas parler des chiffres de vente des consoles. Dans une interview avec The Guardian, le patron de la Xbox, Phil Spencer, a déclaré qu’il ne «voulait pas que mon équipe se concentre sur [console sales]»Et qu’il n’a pas l’intention de révéler les chiffres de vente de la Xbox Series X / S même s’ils sont meilleurs que les chiffres de vente de la PS5.

Cependant, cela ne signifie pas que Microsoft ne vante pas déjà le succès des ventes de la série X / S. En fait, l’équipe Twitter de Xbox indique déjà que la console est un succès.

Grâce à vous, nous avons eu notre plus grand jour de lancement de l’histoire de la Xbox.Plus de gens jouent que jamais auparavant, et ce qui est mieux, nous jouons ensemble.Nous sommes impatients que vous continuiez à nous montrer la puissance du jeu: https: //t.co/onflkwpMCD pic.twitter.com/rlQmcYaGB1 – Xbox (@Xbox) 13 novembre 2020

Eh bien, «le plus grand jour de lancement de tous les temps» est une mesure vague, pour dire le moins, mais c’est une phrase fascinante qui peut en fait nous en dire un peu plus sur les performances de la Xbox Series X / S jusqu’à présent.

En 2013, Microsoft a déclaré via le blog Xbox que la Xbox One avait connu le «plus grand lancement de l’histoire de la Xbox». Cette fois, cependant, ils ont spécifiquement noté que plus d’un million de Xbox One avaient été vendus au cours des premières 24 heures de disponibilité au détail de la console.

Donc, il semble que nous puissions supposer raisonnablement que la Xbox Series X / S a dépassé les ventes de la Xbox One jusqu’à présent sur la base du libellé similaire de ces annonces. Bien que nous soupçonnions fortement que la différence de ventes n’est pas si grande, une hypothèse éclairée conduit une fois de plus à la conclusion que plus d’un million d’unités Xbox Series X / S ont été vendues jusqu’à présent. Là encore, cependant, nous supposons que les chiffres des séries X / S sont mesurés ensemble en termes de nombre total d’unités vendues.

Mettez tout cela ensemble, et je dirais que la PS5 et la Xbox Series X / S sont à peu près égales en termes de ventes, chaque console vendant jusqu’à présent plus d’un million d’unités. Nous verrons probablement cet écart se creuser avec le temps à mesure que de plus en plus de jeux seront disponibles pour chaque console, mais le véritable test à ce stade précoce de la guerre pourrait être de savoir qui peut expédier le plus de consoles à temps pour le premier rapport trimestriel de 2021.

The post Ventes PS5 vs Xbox Series X: qui gagne jusqu’à présent? est apparu en premier sur Den of Geek.

Partager : Tweet