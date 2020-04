Ventes Mercedes Benz et BMW pour Q1 Neck and Neck

Mercedes Benz et BMW ont annoncé leur chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2020 avec une différence de seulement 21 unités, avec Mercedes en tête. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles BMW a réussi à combler l’écart.

Mercedes Benz a annoncé il y a quelque temps son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2020 (janvier-mars) et la marque n’a pas vendu autant de voitures qu’elle l’aurait souhaité. Les ventes de mars ont évidemment été affectées par le blocage à l’échelle nationale, mais il y avait aussi d’autres raisons qui n’ont pas joué en faveur des constructeurs automobiles au premier trimestre de 2020. Étonnamment, BMW a également publié son chiffre d’affaires pour le premier trimestre le lendemain et ils étaient tous deux au coude à coude. Mercedes-Benz a vendu un total de 2 386 unités de véhicules entre janvier et mars, tandis que BMW a vendu 2 365 unités de véhicules.

Mercedes Benz et BMW étaient au coude à coude avec des ventes au premier trimestre 2020.

Les deux marques sont presque au coude à coude avec leur chiffre d’affaires, avec juste une différence de 21 unités. Mercedes Benz est le constructeur automobile de luxe le plus vendu en Inde et ils maintiennent généralement un écart important avec la deuxième place. Bien que la concurrence semble farouchement serrée, la véritable image est quelque peu différente. Les ventes de Mercedes Benz ont été entravées pour plusieurs raisons, comme nous l’expliquerons.

La date limite d’émission des BS6 approchant, Mercedes Benz n’a pas tardé à vendre la plupart de ses actions BS4. En fait, pour des modèles comme le CLA, le GLA et le GLS, Mercedes avait épuisé le stock BS4 en décembre 2019. Les trois modèles devaient changer de génération cette année et Mercedes Benz n’a donc pas introduit les versions BS6 des modèles sortants. Cela signifie qu’ils n’avaient pas ces modèles en vente au premier trimestre de l’année.

Selon des sources, des modèles comme le CLA et le GLA contribuent à environ 1000 unités par trimestre et avec ces produits les plus vendus qui ne figurent pas dans la gamme, Mercedes était sûr de perdre des chiffres de vente. De plus, Mercedes-Benz n’a eu que deux mois pour vendre le tout nouveau GLE, qui a été lancé fin janvier et dispose déjà d’une période d’attente de trois mois. En regroupant tous ces facteurs, il est désormais logique de savoir comment BMW a pu réduire l’écart avec Mercedes Benz à une si petite marge.

Quant à BMW, ils ont également eu deux lancements importants alignés comme la Série 8 Gran Coupé et le nouveau X5 M. Cependant, avec le verrouillage en place, ceux-ci sont maintenant suspendus. Ils ont également subi un revers majeur avec le décès malheureux de deux de leurs principaux dirigeants – le président-directeur général Rudratej Singh et le directeur des ventes Mihir Dayal. Quant à Mercedes Benz, elles continueront de souffrir de l’absence de certains modèles clés pour au moins un autre trimestre mais elles ne manqueront pas de combler l’écart de vente d’ici la fin de cette année.

L’autre constructeur allemand de ce trio, Audi, n’a pas non plus connu de premier trimestre très positif. Même Audi est en train de réorganiser toute sa gamme de produits et n’a pour l’instant que trois modèles en vente en Inde – l’A6, l’A8L et le Q8 – dont aucun n’est un générateur de volume. Audi n’a pas encore rendu compte de ses ventes au premier trimestre mais selon des sources, les ventes de la société étaient à trois chiffres.