Vente de décors de théâtre Merrimack Repertory – betanewsfr

Lorsque Courtney Sale, originaire de Virginie, est arrivée dans le Massachusetts en mars, la scène théâtrale commençait à subir des changements radicaux. La pandémie de COVID-19 avait atténué les lumières de la scène au Merrimack Repertory Theatre, renvoyant tous les acteurs et membres de l’équipe à la maison. À compter d’aujourd’hui, Sale, le nouveau directeur artistique du MRT, espère rouvrir cet automne en plein essor.

Malgré les revers importants, les esprits de Sale ne se sont pas ternis.

En tant que directrice artistique la plus récente de Nancy L. Donahue pour le MRT, Sale est à la fois la première femme à détenir le titre et la première à occuper ce poste, car elle porte le nom de Donahue, la présidente fondatrice du MRT. Sale espère apporter au théâtre une curiosité vorace, un respect pour le public et la communauté, et des pièces qui inspirent notre humanité partagée.

« Nous venons d’annoncer la prochaine saison, et je suis ravi des histoires que nous partagerons avec le public », a déclaré Sale. « Nous avons déplacé deux productions de la saison dernière – » L’offre Lowell « et » Erma Bombeck: At Wit’s End « – cette année. Avec la gestion de la formidable transition de notre monde, je suis tellement heureux que nous puissions garder ces équipes artistiques intactes. »

«Le travail est la récompense»

La vente avait un accès très limité aux arts du spectacle qui grandissaient dans la Virginie rurale. Sa seule exposition a été la pièce de théâtre annuelle de son école, dirigée par l’un de ses professeurs. Avance rapide de quelques années à son 15e été, lorsqu’elle a participé à un programme de théâtre d’été à l’Université de Boston. (Peut-être un peu de préfiguration?)

Sale a déclaré que les premières expériences lui ont ouvert le monde en termes de possibilités de théâtre. « J’ai commencé à comprendre le monde à travers la littérature dramatique, la collaboration et le partage avec un public », a-t-elle déclaré. «L’apprentissage expérimental a transformé ma pensée. Je savais que c’était ce à quoi je voulais consacrer mon énergie. »

Sale a précédemment occupé le poste de directeur artistique associé pour l’Indiana Repertory Theatre et a passé les trois dernières années à diriger le Seattle Children’s Theatre dans l’État de Washington.

Ce dernier théâtre dessert un auditoire annuel de plus de 150 000 personnes avec un budget annuel de 6 millions de dollars.

Les crédits de mise en scène de Sale incluent «Black Beauty», «The Miraculous Journey of Edward Tulane» et «The Little Prince».

« Mon préféré est toujours le suivant », a déclaré Sale. «Le travail est la récompense. J’ai hâte de réaliser « Baskerville: A Sherlock Holmes Mystery » en 2021. «

« Nous méritons d’être… transportés »

En travaillant dans une variété de communautés à travers l’Amérique en tant qu’artiste indépendant et membre d’une institution, Sale a remarqué un fil conducteur – chaque public est un mystère magnifique et complexe.

«Les gens viennent au théâtre pour toutes sortes de raisons», a-t-elle déclaré. «Mon espoir est que la TRM parlera de façon prismatique à notre communauté – que ce soit pour ouvrir les cœurs, bouleverser les hypothèses, remettre en question la pensée ou rire aux éclats en groupe.»

Sale a une longue liste d’écrivains qu’elle souhaite vivement produire chez MRT. Elle a dit que ce sont des artistes qui ont des voix singulières et qui ouvrent un espace cardiaque incroyable pour le public. Elle et le reste du personnel du MRT mèneront une courte série d’interviews avec des dramaturges qu’ils aimeraient amplifier au théâtre.

« Nous sommes le gymnase de l’empathie pour l’humanité », a déclaré Sale, faisant référence à la pertinence du théâtre dans le monde d’aujourd’hui. «Si le théâtre se meurt, il fait un travail terrible depuis le VIe siècle av. Nous méritons de nous rassembler en communauté, de nous calmer, d’écouter attentivement et d’être transportés avec imagination. Nous pouvons essayer de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser et de ressentir. Ce sont des qualités humaines dont nous avons toujours besoin. »

Qui est Courtney Sale?Né à Amherst, Virginie 40 ans BFA de Cornish College of the Arts, Seattle Wash. Maîtrise de l’Université du Texas à Austin Membre de la National Theatre Conference Membre de Stage Directors and Choreographers Society Servi en tant que directeur artistique associé au Indiana Repertory Theatre Servi comme directeur de Seattle Théâtre pour enfants

Calendrier 2020-2021 du MRT«L’offre Lowell»Écrit par Andy Bayiates et Genevra Gallo-Bayiates Réalisé par Jess HutchinsonOct.14-Nov. 8Spectacle des Fêtes: à déterminer25 nov.-déc. 20« Erma Bombeck: au bout du fil »Écrit par Allison Engel et Margaret Engel Réalisé par Terry BerlinerJan. 6-24«Baskerville: un mystère de Sherlock Holmes»Écrit par Ken Ludwig Réalisé par Courtney SaleFeb. 10-28« Chevaux sauvages »Écrit par Allison Gregory Réalisé par Courtney Sale 17 mars-4 avril«Jeunes Américains»Écrit par Lauren YeeCo-production avec Portland (Oregon) Center Stage19 mai-7 juin«Chaque chose brillante»Écrit par Duncan MacMillan avec Jonny Donahoe du 19 mai au 7 juin

Les abonnements à la saison pour les 7 pièces commencent à 133 $; abonnements étudiants 70 $. Visitez www.mrt.org ou appelez le 978-654-4678.