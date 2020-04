Venom: Let There Be Carnage a été retardé jusqu’en 2021 Par Sony

Venom et Carnage devront attendre pour déchirer les écrans des salles. La suite attendue a été retardée par Sony Pictures du 2 octobre 2020 au 25 juin 2021. De plus, Variety dit également que le titre du film est, en fait, Venom: qu’il y ait du carnage. La suite verra Tom Hardy reprenant son rôle de l’original à succès, qui a rapporté plus de 800 millions de dollars au box-office mondial. Le rejoindre dans le film c’est Woody Harrelson, qui a fait une brève apparition à la fin du premier film en tant que Cletus Kasady, que les fans savent finalement devenir Carnage, une progéniture de Venom. Andy Serkis dirige la suite.

Venom Vs. Carnage

Venom contre Carnage est un film que les fans réclament depuis des années et des années. Deux des plus grands ennemis de Spider-Man, les créations des années 90, sont sans doute les deux plus grands méchants comiques créés au cours des 20 dernières années. De nombreux fans espéraient que Carnage apparaisse dans le premier film, mais à la place, l’installation d’Eddie Brock à San Francisco et introduisait les cinéphiles dans le monde étrange des symbiotes un peu plus lentement. Hardy était la meilleure partie du film, qui a été très conflictuelle entre les critiques et les fans. Les fans ont trouvé les scènes symbiotes et les performances maniaques de Hardy excellentes, tandis que les critiques ont estimé que le ton était complètement éteint et que l’action, en particulier à la fin du film, était déroutante et difficile à suivre.

Une chose sur laquelle je pense que tout le monde peut être d’accord, c’est qu’avec Serkis à la barre, le film aura cette fois des effets assez spéciaux. Réputé à travers le monde pour ses performances de capture de mouvement, l’homme a un don pour obtenir une performance émotionnelle de quelque chose qui n’existe pas. Ce sera sa deuxième fois derrière la caméra d’un film à gros budget, la première étant son point de vue Le livre de la jungle en 2018.

Prend la fente Batman

Cette décision voit Sony reprendre la place laissée vacante hier par Le Batman se déplaçant hier. Voyant une opportunité, ils ont rapidement agi pour prendre la date du milieu de l’été et garder un film de super-héros à la date. Je ne sais pas Venom: qu’il y ait du carnagemais qu’il en soit ainsi.

