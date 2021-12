Venom est-il dans Spider Man : No Way Home ? [Spoiler]

Depuis qu’Eddie Brock et le symbiote extraterrestre Venom se sont établis dans l’univers Spider-Man de Sony, les fans sont avides d’un incroyable crossover Spider-Man et Venom. Le deuxième film de Venom, Venom: Let There Be Carnage, se termine par un grand espoir pour les fans de voir leur rêve se matérialiser bientôt. Même si les deux personnages sont dans des univers différents, la scène post-crédit de Venom: Let There Be Carnage a suscité les possibilités d’un croisement.

Dans Spider-Man: No Way Home de Marvel, Spider-Man fait face par inadvertance à une poignée de méchants d’un univers différent lorsque le sort de Stephen Strange tourne mal. Naturellement, vous devez vous demander si Venom est l’un des nouveaux arrivants dans MCU. Betanews vous apporte les réponses à vos questions ! Mais attention spoilers dans la suite de l’article.

Venom est-il dans Spider-Man: No Way Home ?

Oui, Venom est dans Spider-Man: No Way Home. Dans la scène du générique du film, Eddie Brock (Tom Hardy) et Venom sont vus dans un bar, comme dans la suite des événements de la scène post-générique de Venom: Let There Be Carnage. Dans le deuxième film de Venom, on voit Eddie et Venom passer du temps à regarder la télévision dans une chambre d’hôtel. Venom révèle à Eddie qu’il est connecté à un esprit de ruche plus large tout en parlant de l’immensité de l’univers. Soudain, leur univers se transforme en MCU et tous les deux regardent J. Jonah Jameson parler de Spider-Man à la télévision. Venom lèche avidement la télévision lorsque la photo de Peter Parker est montrée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Venom (@venommovie)

Dans Spider-Man: No Way Home, Eddie et Venom arrivent dans le MCU en raison du sort lancé par Stephen Strange. Ils sont dans un bar et discutent avec le barman de leur nouvel univers. Lorsque le barman lui parle de la variété des super-héros, Eddie est abasourdi et partage sa perplexité en posant des questions sur le “milliardaire avec le costume d’étain” et “l’homme vert vraiment en colère”. Il est également surpris de connaître “un extraterrestre violet qui aime les pierres”. Après avoir entendu parler de Spider-Man, Eddie dit qu’il souhaite aller à New York pour “parler à ce Spider-Man”.

Cependant, le deuxième sort de Stephen Strange fonctionne au moment où Eddie partage son intention de souhaiter parler à Spider-Man. Eddie et Venom disparaissent, probablement dans leur propre univers. Mais même après leur disparition, un tout petit peu de symbiote Venom reste dans le MCU. Avec une petite partie du symbiote restant dans l’univers Marvel, les intentions de Marvel sont claires. Nous pouvons certainement espérer que Venom se développe dans MCU et une rencontre potentielle avec Spider-Man si le studio se prépare pour plus de films Spider-Man. Même si Eddie et Venom ne rencontrent jamais Spider-Man dans le film, la possibilité est plus grande que jamais.

SPIDER-MAN : NO WAY HOME - BANDE-ANNONCE OFFICIELLE (HD)

Lire cette vidéo sur YouTube

L’anticipation des fans de voir le crossover se produire n’est pas passée inaperçue. Kevin Feige, président de Marvel Studios, a reconnu l’importance du crossover. “Vous regardez les connotations comiques évidentes entre Venom et Spider-Man et c’est inhérent. Ainsi, à la minute où Sony a réalisé son film Venom et que cela a fonctionné aussi bien que cela, et que Tom Hardy est devenu aussi emblématique qu’il l’est devenu en tant que Venom, la question évidente est alors : « Comment commençons-nous à les fusionner ? », a-t-il déclaré. Ainsi, la fenêtre est bel et bien ouverte pour que Venom et Spider-Man partagent des cadres ensemble.