Venom 2 retardé à 2021; obtient le titre officiel – Africadaidly

La suite «Venom» de Sony – officiellement intitulée «Venom: Let There Be Carnage» – a été repoussée du 2 octobre 2020 au 25 juin 2021.

La suite de la bande dessinée remplit l’endroit récemment laissé vacant par « The Batman » de Warner, qui ouvre maintenant le 1er octobre 2021.

Andy Serkis s’apprête à réaliser son premier film de bande dessinée en tant que réalisateur, avec l’acteur devenu cinéaste pour diriger le film. Ruben Fleischer a réalisé le premier film, qui avait Tom Hardy comme star titulaire – qui reviendra également pour la suite.

Kelly Marcel a écrit le script de la suite. Ce sera le troisième film de Serkis en tant que réalisateur, prenant auparavant « Breathe » en 2017 et « Mowgli: Legend of the Jungle ».

La star de « Skyfall » et « Pirates des Caraïbes » Naomie Harris incarnera Shriek, un voyou propulsé par le son, qui présente également Woody Harrelson dans le rôle du méchant préféré des fans, Carnage. Dans les bandes dessinées, Shriek était un amour pour ce dernier.