Venom 2: qui pourrait être le nouveau méchant dans Let There Be Carnage

– Publicité –



C’est un film américain basé sur des super-héros. Le projet de collaboration Sony et Marvel Venom Let There Be Carnage est actuellement une grande chose. Le film est la troisième création de Sony dans l’univers Marvel et c’est une suite de Venom (2018).

Le film de 2018 a été un succès instantané et a créé une grande base de fans. Par conséquent, les attentes sont assez élevées à partir du 2e versement de la franchise.

Le deuxième film Venom fait la une des journaux depuis le début de sa production. Mais maintenant, le film est dans les nouvelles pour quelques indices liés à l’antagoniste. Le film a déjà indiqué l’entrée d’un nouveau méchant, bien plus périlleux que celui du film précédent.

Qui pourrait être le méchant?

– Publicité –

Jusqu’à présent, l’antagoniste du film est anonyme. Certains fans ont supposé que l’histoire du nouveau film était cachée dans le titre lui-même. Certains disent que l’on pourrait s’attendre à l’introduction de Knull (Dieu des symbiotes de venin) dans la 2ème partie. Knull est fondamentalement le Dieu des ténèbres. Il contrôle tous les autres symbiotes depuis un espace sombre.

MCU a toujours montré une connexion avec le monde cosmique. Nous pouvons donc nous attendre à ce que ce film soit une sorte de mélange. Il pourrait y avoir un croisement de Knull et Venom dans le prochain film.

MISE À JOUR

Le tournage du carnage Venom Let There Be a commencé en novembre 2019 et s’est terminé en avril 2020. Le film devait sortir en octobre 2020, mais en raison de la pandémie actuelle du coronavirus, la date de sortie a été décalée. Nous pourrions nous attendre à la publication d’ici juin 2021.

JETER

Selon les reportages, les personnages principaux de la série reprennent avec le même casting. La liste comprend Tom Hardy, Michelle Williams et bien d’autres. Nous espérons tous que le nouvel épisode battra des records.

– Publicité –