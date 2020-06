Venom 2: Let There Be Carnage, date de sortie confirmée!

– – –

Mises à jour de Venom 2: les dernières nouvelles arrivent! Venom est prêt pour sa suite, Venom: Let There Be Carnage. Pour les fans de MCU, cela constitue la plus grande bonne nouvelle pendant la période de quarantaine. Des films Marvel étaient attendus, puis la nouvelle du retard dans la phase 4 de MCU est venue.

Trois premières phases des films Marvel composées de séries Avengers. La phase 4 comprend des films comme Black Widow. Maintenant, il est confirmé que Venom 2 rejoint la liste des films de la phase 4. Le venin a gagné une immense popularité à travers le monde. Depuis la sortie de Venom, les fans attendaient la confirmation de la saison 2.

Date de sortie confirmée de Venom 2:

Oui, vous avez bien entendu! La date exacte de la sortie du film a été dévoilée. La date de sortie de Venom 2 est le 25 juin 2021. Marvel a publié la date officielle. Espérons que la situation pandémique actuelle du coronavirus s’améliore d’ici là. Doigts croisés!

La distribution de Venom 2:

Le casting merveilleux du film comprendra Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock / Venom, Michelle Williams dans le rôle d’Anne Weying et Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Kasady. De plus, Stephen Graham, Reid Scott dans le rôle du Dr Dan Lewis et Naomie Harris pourraient jouer le rôle de Shriek.

Talks of The Storyline of Venom 2:

Depuis que la nouvelle de la sortie de Venom 2 a fait surface. Il y a eu de nombreuses théories et fanfictions à venir sur les réseaux sociaux. Sur Reddit et d’autres plateformes, les fans de Marvel discutent de l’intrigue du film à venir. Dans Venom 2, comme le titre l’indique, Eddie Brock ou Venom seront vus en train de combattre Carnage, un puissant symbiote. En outre, l’angle d’amour d’Eddie Brock et d’Anne pourrait être vu comme Venom soutient leur relation.

Venom 2 aura beaucoup dans son panier! Jusque-là, les doigts croisés!

