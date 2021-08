Venise n’est pas en Italie sur France 2 : que nous réserve cette comédie familiale avec Benoît Poelvoorde ?

Envie d’un bon film pour terminer en beauté ce week-end ? Ça tombe bien, car France 2 a programmé la diffusion inédite du film « Venise n’est pas en Italie » ce 8 août à 21H05. Il s’agit d’une comédie familiale sortie au cinéma en mai 2019 mettant en scène Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton et Helie Thonnat dans une hilarante histoire de road trip en caravane. Un film créé et réalisé par Ivan Calbérac, à qui l’on doit déjà des titres comme « L’Étudiante et Monsieur Henri » ou encore « Éléonore l’intrépide » et qu’il a adapté lui-même de son propre livre paru en 2015. Et lors de sa sortie, le film a rencontré un franc succès. À l’occasion de cette diffusion, nous avons donc décidé de vous parler de ce qu’il y a à savoir sur le long-métrage avant d’aller le regarder.

« Venise n’est pas en Italie », c’est quoi l’histoire ?

Si vous n’avez pas pu voir le film à sa sortie en salle en 2019, vous avez là une occasion à ne pas rater pour le faire. Et justement, pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend ce dimanche soir sur France 2, on a décidé de vous résumer ce film tout droit sorti de l’imagination d’Ivan Calbérac. « Venise n’est pas en Italie » nous emmène suivre l’histoire de la famille Chamadot, vivant tous dans une caravane faute de moyens et en attendant que le permis de construire de leur future maison leur soit accordé.

Émile, le jeune fils de la famille âgé tout juste de 15 ans, un élève très brillant, mais asocial commence à être étouffé par le mode de vie de ses parents. Sa mère, Annie est une obsédée ayant la manie de lui teindre les cheveux en blond, Bernard, son père est un commercial très fantasque et pour finir, il doit également supporté tous les jours son grand frère dur à cuire. Cependant, une belle occasion va bientôt se présenter pour le jeune Émile. En effet, Pauline, une harpiste issue d’une famille aisée du lycée dont il en est éperdument amoureux décide d’inviter le jeune garçon à Venise pour assister à un concert.

Évidemment, Émile accepte, mais seul problème, et vraiment de taille, sa famille décide de l’accompagner. Avec la caravane accrochée à la voiture, c’est alors le début d’un grand voyage rocambolesque jusqu’à Venise. Et attendez-vous à voir de nombreuses scènes des plus hilarantes. Émile va-t-il réussir à arriver à temps pour voir le concert de sa bien-aimée ? On vous laisse le découvrir ce dimanche soir sur France 2.

Qui verra-t-on au casting du film ?

Eh bien, pour ce film, le cinéaste Ivan Calbérac a décidé de faire les choses en grand en faisant appel à de grands noms de la comédie française. « Venise n’est pas en Italie » met en scène Benoît Poelvoorde dans le rôle de Bernard Chamodot, Valérie Bonneton dans le rôle d’Annie Chamodot, Helie Thonnat dans le rôle d’Émile Chamodot et Eugène Marcuse dans le rôle de Fabrice Chamodot. À leurs côtés, nous verrons également Coline D’Inca dans le rôle de Natacha, Luna Lou dans le rôle de Pauline, Véronica Novak, Nicolas Briançon, David Salles et tant d’autres encore.

Pourquoi avoir choisi le titre « Venise n’est pas en Italie » ?

Beaucoup de spectateurs se sont surement demandé la même chose à la sortie du film et le réalisateur, Ivan Calbérac y a répondu en indiquant que c’est à cause d’une chanson de Serge Reggiani. En effet, les paroles de ce titre parlent d’un couple qui n’a pas les moyens de partir en voyage.

« Venise n’est pas là où tu crois… Venise aujourd’hui c’est chez toi, c’est où tu vas, c’est où tu veux… C’est l’endroit où tu es heureux…. J’aime cette façon de signifier que le bonheur est en nous, et non à l’extérieur, comme on passe pourtant sa vie à le chercher », a-t-il déclaré lors d’une interview.

VENISE N'EST PAS EN ITALIE Bande Annonce (NOUVELLE, 2019) Benoît Poelvoorde, Film Français

Lire cette vidéo sur YouTube

Voilà donc tout ce qu’il y a à savoir sur cette comédie signée par Ivan Calbérac. Donc, si vous n’avez pas encore vu le film ou si vous voulez le revoir, c’est le moment de le faire, rendez-vous sur France 2 ce 8 août à 21H05.