Vendu par Rodgers, Liverpool devrait maintenant envisager de signer à nouveau Conor Coady – .

Liverpool a subi un certain nombre de coups défensifs au cours des dernières semaines, ce qui signifie qu’ils devront peut-être plonger dans le marché des transferts pour un nouveau défenseur central.

Les Reds ont perdu Virgil van Dijk à la suite d’une blessure de fin de saison le mois dernier, et Joe Gomez va désormais rater la majeure partie de la campagne après avoir également subi une blessure au genou.

Avec Fabinho également absent, Jurgen Klopp manque d’options de défenseur central en ce moment, et un ancien talent des Reds a été mentionné pour un retour à Anfield.

Conor Coady a passé neuf ans dans la configuration de Liverpool et a grandi en soutenant les Reds, mais est parti pour Huddersfield Town en 2014, avant de se rendre aux Wolves un an plus tard.

Auparavant milieu de terrain, Coady est maintenant un défenseur central des Wolves et a été leur capitaine tout au long de leur retour impressionnant en Premier League.

Coady a même trois sélections pour l’Angleterre et continue de briller dans la ligne arrière des Wolves – alors Liverpool devrait-il essayer de le ramener à Anfield en 2021?

L’as des Wolves a de l’expérience en Premier League et est exactement le genre de leader vocal dont Liverpool a besoin en l’absence de Van Dijk, alors qu’il a également montré sa capacité à jouer de l’arrière.

Photo de Matthew Ashton – AMA / Getty Images

Coady n’est pas le plus grand défenseur central de tous les temps, et il n’est pas particulièrement rapide non plus, ce qui est un problème dans la défense de la ligne haute de Klopp, mais Dejan Lovren non plus, et Klopp a réussi à obtenir de bonnes performances en tant que centre de sauvegarde arrière.

À près de 28 ans, Coady ne correspond pas à la facture habituelle d’une signature de Liverpool. Thiago Alcantara était un cas spécial compte tenu de son immense qualité, et il est difficile de les voir faire une exception similaire pour Coady.

Si Jurgen Klopp et Michael Edwards veulent un remplaçant pour Lovren, en tant que défenseur expérimenté de la Premier League, un leader et un joueur capable de remplacer sans être absolument parfait, alors Coady a du sens en tant que cible – surtout compte tenu de son amour pour le club.

Liverpool devrait au moins envisager Coady, et Edwards l’aurait suivi en 2019, ce qui signifie qu’il pourrait bien figurer sur la liste de souhaits de Liverpool pour 2021.

Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

