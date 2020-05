Vendredi 13 a 40 ans, consultez le nouveau Steelbook

Vendredi 13 a 40 ans, ce qui est fou à dire. Alors que la plupart pensent à la série et que leur esprit va directement à Jason Voorhees, le premier film a été celui qui a tout déclenché. Il a certains des meurtres les plus mémorables de la série, les stars Kevin Bacon, et a présenté le monde à Pamela Voorhees et a donné un visage aux mères surprotectrices du monde entier. En tant que fan d’horreur, son importance ne peut pas être surestimée. Tandis que Halloween peut avoir déclenché l’engouement des slasher, Vendredi 13 l’a pompé plein de stéroïdes et a augmenté le volume à 11. Avec l’anniversaire du film, de nouvelles photos de la production ont été publiées, et les détails complets sur la nouvelle version Blu-ray de Steelbook sont ici.













Vendredi 13e 40e anniversaire Steelbook Détails

« PLONGEZ-VOUS dans l’ÉDITION UNCUT effrayante du vendredi 13. Avec l’ajout de séquences non classées et de fonctionnalités spéciales perspicaces, plongez plus profondément dans le film qui a engendré onze suites et le méchant imparable du genre, Jason Voorhees. Un nouveau propriétaire et plusieurs jeunes conseillers se rassemblent pour rouvrir le Camp Crystal Lake, où un jeune garçon s’est noyé, et plusieurs meurtres vicieux ont eu lieu des années plus tôt. Ils ont ignoré les avertissements des habitants que l’endroit a un sort de mort… et un par un, ils découvrent à quel point le vendredi 13 mai car ils sont traqués par un tueur violent. «





Ce disque lui-même est sorti plusieurs fois maintenant. Il comprend la version non coupée du film, ainsi que certaines fonctionnalités spéciales que nous avons tous vues maintes et maintes fois:

Commentaire de Sean S. Cunningham, distribution et équipe

« Coupes fraîches: nouvelles histoires de Vendredi 13″

« L’homme derrière l’héritage: Sean S. Cunningham »

vendredi 13 réunion

réunion « Contes perdus du sang du camp – Partie 1 »

» Le vendredi 13 Chroniques «

Chroniques « « Des secrets à gogo derrière le gore »

Bandes annonces

Le principal argument de vente ici est le Steelbook. Ce qui n’est même pas vraiment un Steelbook, c’est une version de MetalPak. Semblable à un Steelbook, le disque est logé dans un boîtier métallique. Bien que ce soit bien, si vous avez déjà acheté ce film sur Blu-ray, il n’y a rien d’autre de nouveau ici. Peut-être qu’un jour, les problèmes de droits seront réglés et qu’ils feront une sorte de méga-coffret. D’ici là, cela sortira le 16 juin.

