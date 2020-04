VENDREDI # 1 de Brubaker, Martin & Vicente

Crédit: Marcos Martin / Muntsa Vicente (Panel Syndicate)



Vendredi # 1

Écrit par Ed Brubaker

Art de Marcos Martin et Muntsa Vicente

Edité par Panel Syndicate

«Évaluation Rama: 8 sur 10

Dire que c’est un moment étrange pour la sortie de votre nouveau livre est certainement un euphémisme, mais Ed Brubaker, Marcos Martin et Muntsa Vicente Vendredi pourrait bien être la saveur de l’évasion qui nous manquait pendant ces jours de quarantaine. Une lettre d’amour aux mystères des jeunes adultes de sa jeunesse, Brubaker fait un excellent travail en appliquant son pedigree de bande dessinée criminelle à un genre adjacent. Avec le design de caractère unique de Martin, sa capacité à changer son style sur un sou et la synergie entre son dessin au trait et les couleurs de Vicente, Vendredi est une lecture intrigante qui a autant de style que de substance.

Brubaker parle un peu en arrière-plan de la façon dont ce livre s’est assemblé, grâce à un éclair d’inspiration qui l’a frappé lorsque Martin l’a approché pour collaborer, puisant dans un intérêt dormant pour les histoires mystérieuses de YA sur lesquelles Brubaker a grandi. Et il est clair de voir l’inspiration ici. Alors que le monologue intérieur de vendredi qui ponctue le livre rappelle le travail de Brubaker sur Criminel, il y a une angoisse plus jeune dans cette histoire qui rappelle Harriet l’espion ou Encyclopedia Brown. Pour Brubaker, le mystère est important, mais au fur et à mesure que les personnages se dévoilent, le conflit intérieur de vendredi est tout autant l’histoire, qu’elle poursuit une enquête effrayante avec son ami Lance et le shérif Bixby. C’est formidable de voir Brubaker fléchir ses muscles de différentes manières.

Martin et Vicente sont tous une grande équipe artistique de tous les temps, et même si Brubaker n’était pas aussi au sommet de son art qu’ici, ce livre valait toujours le prix de couverture. Avec son travail sur Spider-Man, Martin a toujours semblé capable de proposer l’idéal platonique d’une rotation légèrement plus stylisée sur John Romita Sr. – mais sans les limitations des personnages établis, l’imagination de Martin est pleinement affichée. Son design pour vendredi est un peu étrange et oblong mais parfaitement attachant. J’adore la façon dont ses lunettes font écho à la forme de sa tête, et l’ensemble du design lui donne une silhouette unique par rapport aux autres personnages. Vicente quant à lui, fait un excellent travail avec la lumière à différents endroits, donnant à la forêt sombre une palette de bleus étranges mis en évidence uniquement par le jaune maladif des lampes de poche tandis que la ville et les séquences d’intérieur ont un aspect beaucoup plus naturaliste.

Si vous vous inspirez des inspirations de Brubaker pour cette histoire, vous allez adorer ce qu’il a créé ici. Mais même si ceux qui ne sont pas familiers avec ces points de contact spécifiques Vendredi comme une histoire mystère conçue avec amour qui taquine beaucoup de cœur et est exécutée avec une tonne de style. Martin et Vicente ont créé un monde visuellement stimulant tandis que les mots de Brubaker font presque tout leur possible pour rester à l’écart, illuminant l’art seulement autant qu’une lampe de poche dans l’obscurité, et cela fait partie du plaisir.