Vendre Sunset Saison 3: ce que vous devez savoir

Vendre Sunset Saison 3: quelques choses que vous devez garder à l’esprit.

L’émission Selling Sunset est la nouvelle fixation TV non scénarisée de tout le monde à cette occasion, et nous ne pouvons pas nous attendre à d’autres. L’arrangement fait par Netflix a évident que nous gorges tous les détails de la série de ce groupe Oppenheim, volant à travers les huit scènes en une seule fois.

Maintenant, à la fin de la scène et de la cérémonie de mariage de Roman, nous avions obtenu un aperçu de ce qui allait arriver. Mary, Romain et Christine semblent toutes posséder des histoires incroyablement très émouvantes.

Y aura-t-il une vente pour Sunset Season 3?

Le service de streaming Netflix a confirmé la troisième saison et il a déjà été répertorié. Il est maintenant prêt à passer cela, même si le siège colossal n’était pas suffisant pour s’y opposer.

Quand sera la première de la saison 3?

Ce sont maintenant des données éblouissantes pour les personnes qui avaient gavé tout l’arrangement à plusieurs heures que vous n’auriez plus à supporter. Il est déchargé dans la seule croix du mois d’août, ce qui ne peut être favorable, à aucun moment par notre imagination.

Le casting

Christine, Heather, Davina, Maya, Almanza, Mary, Chrishell, Brett, Jason, Romain et Christine’s meilleure moitié chrétienne pourraient être sur nos écrans, et nous utiliserons une touche de karma pour faire connaissance avec le nouveau gars de Heather, Tarek El Moussa.

L’histoire:

L’examen de la nouvelle collection a commencé avec la main-d’œuvre constatant que l’autre exceptionnel de Chrishell, Justin Harley, est en train de déposer pour devenir très différent du groupe Oppenheim.

L’histoire observera probablement Romain et Mary qui avaient semblé avoir frappé quelques coups, le consentement à la bataille de Chrishell sombrant dans la vie conjugale.

Le mariage a toutes les caractéristiques pour devenir un sujet convaincant pour son nouvel arrangement, car nous trouverons la chance de prendre un coup d’œil au mariage supplémentaire des chrétiens riches et à la série qui se déroule chez Christine.

