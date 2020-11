Véhicules de la saison 3 de Westworld, formation des rats pour les films et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez de près les véhicules futuristes qui ont été conçus pour la troisième saison de la série HBO Westworld. De plus, découvrez comment les rats sont entraînés pour des films comme Dracula de Bram Stoker et Willard. Et enfin, D23 célèbre 80 ans de Capitaine Amérique avec un retour sur l’histoire du personnage à travers des bandes dessinées, des films, des émissions de télévision et toute la culture pop.

Voici une featurette de Warner Bros.sur la troisième saison de Westworld qui examine de plus près comment les véhicules futuristes ont été conçus pour créer une version réaliste de ce à quoi pourrait ressembler la technologie dans un avenir lointain. Cela implique de nombreuses améliorations robotiques et autonomes du transport que nous connaissons aujourd’hui, tout en offrant l’esthétique élégante que vous attendez des voitures, des motos et plus encore.

Ensuite, Insider examine comment les rats sont entraînés à jouer dans les films et la télévision, tout comme les chiens, les chats et la myriade d’autres animaux qui travaillent à Hollywood. Mais c’est un peu plus compliqué avec les rats, surtout quand vous en avez besoin pour faire la même chose dans une seule scène, comme dans des films comme Dracula de Bram Stoker et Willard, qui impliquaient tous deux des centaines de rats devant la caméra.

Enfin, regardez comme Le rédacteur en chef de Marvel Comics CB Cebulski et le rédacteur en chef Tom Brevoort célébrez les 80 ans de Captain America avec D23. Il est passé des pages des bandes dessinées à certains des films les plus réussis de tous les temps, mais il y a beaucoup de choses entre les deux dont vous ne vous souvenez peut-être pas du super-héros étoilé de Marvel.

