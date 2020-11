Vanilla Sky Ending: chaque image expliquée

Vanilla Sky est l’un des films les plus fascinants des 20 dernières années – imparfait et diviseur à coup sûr, mais aussi une boîte mystère infiniment intrigante d’un film qui récompense absolument ceux qui reviennent pour des visionnages répétés.

Le thriller mystère de Cameron Crowe se termine avec le protagoniste assiégé David Aames (Tom Cruise) qui apprend la soi-disant vraie nature de sa réalité, qu’il est dans un programme de «suspension de la vie» depuis 150 ans en attendant que la technologie avance suffisamment pour réparer sa visage endommagé.

Dans la scène finale, il lui a été donné une option – retourner à son état de «rêve lucide» ou se réveiller dans le futur réel en faisant un acte de foi du toit.

David opte pour ce dernier, et alors qu’il plonge au sol, il voit sa vie briller devant ses yeux, ce qui se traduit par un montage rapide de près de 100 images prises sur les téléspectateurs.

Compte tenu de la vitesse supersonique avec laquelle les images passent, les fans voudront absolument figer l’image à travers le montage pour examiner chaque image, mais en extrapoler le sens à partir d’elles s’avère toujours difficile sans recherche suffisante.

Et donc, nous avons plongé en profondeur dans les images incluses pour essayer de mettre en lumière ce qu’elles signifient exactement. Mais pour un contexte supplémentaire utile, voici ce que Crowe lui-même a dit à propos du montage sur le commentaire du DVD du film:

« Ces images sont en quelque sorte notre propre couverture du Sgt. Pepper. Chacune d’entre elles compte, et je vous invite à vous arrêter et à réfléchir à qui elles sont et à ce qu’elles signifient. Certains sont des groupes, certains sont des outtakes, d’autres ce sont des musiciens, des albums qui comptent beaucoup, des films maison de Tom [Cruise]archives de. Ce qu’il fait, c’est vous donner un collage de sentiments et d’impressions. «