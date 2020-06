Vanessa Morgan se prononce sur le fait d’être noire à Hollywood

Les critiques sont divisées sur Netflix Hollywood, le dernier voyage dans l’âge d’or de la réalisation de films par Ryan Murphy (et le co-créateur Ian Brennan), cette fois vu à travers une lentille rose. Hollywood peint une image d’une industrie cinématographique américaine dans laquelle Rock Hudson n’avait pas à être dans le placard, et une femme noire n’aurait pas eu à attendre jusqu’au 21e siècle pour gagner un Oscar de la meilleure actrice. Certains apprécient l’image animée et pittoresque d’une meilleure destinée pour les populations marginalisées. Pour d’autres, l’idéaliste ensoleillé mais écoeurant de l’émission se félicite de lui-même. Néanmoins, comme L’A.V. clubL’examen de, « Les épisodes défilent et l’histoire est passionnante, même si vous n’êtes pas un initié. Si vous êtes un fan… attendez-vous à beaucoup d’histoire et de rumeurs. »

Peut-être que vous aimeriez avoir de l’aide pour différencier l’histoire des rumeurs. Ou peut-être Hollywood a suscité votre intérêt pour certains des acteurs dont il parle et l’époque qu’il représente. L’A.V. club a compilé une courte liste de Hollywood matériel de fond: films mettant en vedette certains de ses joueurs vedettes, séries télévisées et films qui portent sur du matériel similaire, et documentaires qui montrent ce que les homosexuels et les personnes de couleur affrontaient dans ce que l’on appelle l’âge d’or d’Hollywood. Tous sont disponibles via les services de streaming, sauf indication contraire. (Si vous êtes préoccupé par Hollywood spoilers, cependant, vous voudrez peut-être regarder toute la série avant de lire.)

Shanghai Express (1932)

Un des HollywoodLes nombreux arcs de personnages de Anna May Wong (Michelle Krusiec), le premier acteur sino-américain à devenir célèbre à Hollywood, ont perdu la tête en 1937. La bonne terre à l’actrice blanche Luise Rainer, qui a remporté l’Oscar pour sa performance. HollywoodLa version de Wong de Wong finit par trouver le succès, mais en réalité, l’actrice était principalement limitée à des rôles stéréotypés, comme dans Fille du dragon. Le problème d’alcool de Wong, évoqué dans Hollywood, a fini par faire des ravages sur sa santé; elle avait déjà une cirrhose lorsqu’elle est décédée d’une crise cardiaque en 1961 à l’âge de 56 ans. Malgré un système solidement ancré contre elle, Wong a quand même réussi quelques points lumineux dans sa carrière, comme le film couleur muet de 1922 Le bilan de la mer, une version transcendante de Madame Butterfly. Shanghai Express a été le plus grand succès de Wong à Hollywood, avec Marlene Dietrich dans le rôle de la courtisane Shanghai Lily, qui se lie d’amitié avec Hui Fei de Wong lors d’un voyage en train de trois jours à travers la Chine déchirée par la guerre. Le film n’est malheureusement pas en streaming, mais est disponible via la collection Criterion.

Le mauvais et le beau (1952)

Hollywood n’est que la dernière d’une longue série de productions qui prouvent que le sujet préféré de l’industrie cinématographique est lui-même. Si vous êtes intrigué par les coulisses de la série sur le système de studio, regardez ce film de Vincente Minnelli de 1952. Le mauvais et le beau propose un méta-regard mélodramatique similaire sur le cinéma autour de la même période. En utilisant la structure à narrateurs multiples si populaire à l’époque (dans tout, de Citizen Kane à Une lettre à trois femmes), Le mauvais et le beau suit l’ascension et la chute de Jonathan Shields, un producteur de merveilles de type Selznick / Welles (Kirk Douglas), à travers les histoires d’un réalisateur (Barry Sullivan), d’un écrivain (Dick Powell) et d’une star (Lana Turner, la Beau partie du titre) qui ont tous juré de ne plus jamais travailler avec lui. C’est un coup d’œil amusant derrière le rideau, avec une myriade de vues des scènes sonores et des backlots pour fournir une perspective de l’industrie du film de l’intérieur.

Carmen Jones (1954)

Un autre fil de l’intrigue dans la série suit un personnage fictif nommé Camille (Laura Harrier), une actrice noire talentueuse qui aspire à sortir de jouer uniquement des rôles de serviteur. Elle reçoit des conseils de carrière de Hattie McDaniel (Queen Latifah), qui était la seule actrice noire à avoir remporté un Oscar (pour son rôle dans les années 1939). Emporté par le vent) jusqu’à la victoire de Whoopi Goldberg en 1990 dans Fantôme. Dorothy Dandridge a reçu la toute première nomination aux Oscars de la meilleure actrice pour une femme noire pour sa performance en 1952. Carmen Jones, une adaptation entièrement noire de l’opéra Carmen réalisé par Otto Preminger. En tant que Carmen effervescente, Dandridge explose joyeusement sur l’écran, attirant facilement Joe (Harry Belafonte) loin de sa fiancée en détroit et s’élevant du joueur de morsure à la star de cinéma pure et simple. Mais le film s’est avéré être l’apogée de la carrière trop brève de Dandridge.

Films Rock Hudson / Douglas Sirk (années 50)

Comme illustré dans Hollywood, Rock Hudson (Jake Picking) était en effet un peu en forme de brique dans les premiers jours de sa carrière d’acteur. Il s’est épanoui sous la tutelle de Douglas Sirk, l’un des premiers réalisateurs à avoir une foi inébranlable dans la capacité d’acteur de Hudson. Sirk a capturé les regards de Hudson ainsi que sa présence forte mais compatissante dans une chaîne de films mélodramatiques réussie au cours des années 50. Dans Magnifique obsession (1954), Hudson est un playboy imprudent qui devient improbablement un chirurgien qui restaure la vue de la femme dont il est amoureux (Jane Wyman). Les deux se réunissent dans Tout ce que le ciel permet (1955): Il incarne un chirurgien arboricole / jeune homme pour qui Wyman tombe amoureux, au choc de sa famille et de ses amis. Dans Écrit sur le vent (1956), vedette de la collaboration Sirk / Hudson, Hudson incarne un homme amoureux de la femme (Lauren Bacall) de son meilleur ami scion pétrolier (Robert Stack), tout en repoussant les avancées de la sœur de son meilleur ami (Dorothy Malone ). Le film est un autocuiseur d’émotions qui se traduit par un certain nombre de scènes délicieusement exagérées. Alors que Sirk a également réalisé Hudson dans des films comme Les anges ternis et Ne jamais dire au revoir, ces trois représentent leur apogée ensemble: Sirk utilise Technicolor pour créer une riche palette pastel, donnant à ces histoires d’amour savoureuses à couper le souffle une toile de fond idéalisée pour encadrer les performances de Hudson. Ces films ne sont pas non plus diffusés en streaming, mais sont disponibles via Criterion.

Le placard celluloïd (1995)

Alors que la série suit une variété de personnes placardées à Hollywood (à la fois fictives et réelles), ce documentaire retrace la façon dont les thèmes gays ont été représentés dans le film depuis les premiers jours de l’industrie, d’une chaîne de personnages « sissy » dans les premières comédies aux méchants queer qui montrent dans des films ultérieurs comme Croisière et Instinct primaire. L’homosexualité était jouée pour rire dans des films comme Confession sur l’oreiller, dans lequel l’acteur gay Rock Hudson incarne un homme hétéro essayant de séduire une femme en faisant semblant d’être gay. Rapporté par Lily Tomlin et basé sur le livre de son ami proche Vito Russo, Le placard celluloïd propose des interviews de personnes comme Armistead Maupin, Harvey Fierstein, Shirley MacLaine, Gore Vidal, Susan Sarandon et Tony Curtis pour discuter des différentes représentations de la queerness au fil des décennies dans le film, montrant comment HollywoodLa fin heureuse d’un film gay grand public n’était encore qu’un rêve de pipe dans l’après-guerre.

Scotty et l’histoire secrète d’Hollywood (2017)

Dylan McDermott Hollywood Eddie, personnage, dirige une station-service imprudemment nommée la pointe dorée, où des luminaires comme Cole Porter s’arrêtent pour une rapide satisfaction sexuelle de l’écurie du garage de beaux hommes. Eddie n’est pas si vaguement basé sur Scotty Bowers, qui dirigeait une station-service similaire qui offrait de telles faveurs pour 20 $ pièce. Comme Eddie, Bowers était un luminaire social sans excuse, dont la vie est explorée dans le documentaire de 2017 Scotty et l’histoire secrète d’Hollywood. Sur la base de son propre tell-all, le plus intelligemment intitulé Service complet, Bowers régalera ses intervieweurs avec des histoires d’assister aux fêtes de George Cukor décrites dans Hollywood, se procurant des compagnons sexuels pour le duc et la duchesse de Windsor au Beverly Hills Hotel, et ayant un trio avec Ava Gardner et Lana Turner, une histoire qui s’est terminée en Confidentiel magazine. Comme Bowers se souvient: « Il est difficile de croire, à moins que vous ne soyez là, à quel point cette station-service était amusante. » Il est décédé l’année dernière à l’âge de 96 ans.

Pour un projet de Ryan Murphy qui se rapproche davantage des faits de l’âge d’or d’Hollywood, jetez un œil à sa production de 2017 Querelle. La mini-série FX explore la rivalité de longue date entre Bette Davis et Joan Crawford, qui a atteint un sommet dans leur film de 1962 Qu’est-il arrivé à Baby Jane? Querelle est tout aussi imprégné de Hollywood à l’ancienne que Hollywood est, mais avec quelques légendes de la vie réelle à explorer. Jessica Lange et Susan Sarandon sont respectivement exemplaires dans leurs rôles de Crawford et Davis, et il y a aussi Catherine Zeta-Jones dans le rôle d’Olivia de Havilland dans sa somptueuse maison de campagne, Kathy Bates bavardant joyeusement comme Joan Blondell et Alfred Molina comme Robert Aldrich, le réalisateur contraint de faire face aux reines de l’écran de combat. C’est aussi magnifique et parfait pour la période que Hollywood, avec l’avantage supplémentaire d’être une histoire quelque peu vraie.