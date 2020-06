Vanderpump Rules congédie Stassi Schroeder et Kristen Doute pour racisme

Bravo a tiré depuis longtemps Règles de Vanderpump les membres de la distribution Stassi Schroeder et Kristen Doute pour une farce raciste contre leur ancienne co-star Faith Stowers. Faith, la seule minorité dans un casting entièrement blanc, a été reconnu comme un méchant lorsque Jax Taylor a trompé sa désormais épouse Brittany Cartwright avec elle dans la saison 6. Schroeder et Doute se sont excusés sur Instagram après le contrecoup, mais cela a été confirmé plus tard que Schroeder n’a pas contacté Stowers en privé pour s’excuser.

D’un seul coup, Règles de Vanderpump les débutants Max Boyens et Brett Caprioni ont également été licenciés pour des tweets racistes non liés. Lisa Vanderpump a admis dans la semaine dernière VPR retrouvailles qu’elle n’a pas viré Max et Brett pour de vieux tweets racistes. Elle a dit à Andy Cohen et à ses employés: « Si je renvoyais tous ceux qui ont fait des erreurs, peu importe dans quelle mesure, aucun d’entre vous n’aurait probablement un emploi. »

L’empire Schroeder a commencé à tomber lorsque Stassi a été abandonné par des marques travaillant avec l’hôte et l’auteur du podcast. Son agence et sa publicité ont rapidement suivi. Quelques heures plus tard, Bravo a confirmé sur leur Instagram: «Bravo et Evolution Media ont confirmé aujourd’hui que Stassi Schroeder, Kristen Doute, Max Boyens et Brett Caprioni ne reviendront pas à Règles de Vanderpump. » Consultez la publication Instagram ci-dessous:

Au cours d’un épisode maintenant supprimé de la Bitch Bible podcast de 2018, Stassi a accusé Faith de voler des cartes de crédit et s’est vantée qu’elle et Kristen ont essayé de la faire arrêter, appelant la police après le Courrier quotidien a écrit une histoire sur une femme noire qui aurait drogué et volé des hommes rencontrés dans des boîtes de nuit d’Hollywood. La foi a expliqué, « Ils ont appelé les flics et ont dit que c’était moi. » Stassi et Kristen ont tenté de faire correspondre les photos de la femme dans l’article avec des photos de Faith, et l’ont même signalé à la police. Kristen a également publié le Courrier quotidien histoire sur Twitter en avril 2018, écrit, « Hey tweeties, cet ex-voleur de #pumprules ne vous semble-t-il pas familier? quelqu’un l’a mise sur mtv et lui a donné une plateforme de presse. Je ne voulais pas y aller mais j’y vais. « Faith a dit qu’ils pensaient que c’était elle parce que c’était « Une femme noire avec un tissage. »

Tout cela vient après un éditeur pour Règles de Vanderpump a été congédiée pour avoir admis avoir sciemment humilié la fondatrice Scheana Shay et avoir dépeint Stassi et son fiancé comme « Héros spéciaux. » Stassi n’obtiendra certainement pas son mariage à l’antenne tous frais payés en Italie (et comment paiera-t-elle pour cette toute nouvelle maison de plusieurs millions de dollars?), Mais le jury est en train de savoir si Lisa reviendra avec l’autre SURvers pour la saison 9. Deuxième partie du Règles de Vanderpump Les retrouvailles de la saison 8 seront diffusées ce soir sur Bravo.

Source: @bravotv

