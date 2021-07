Van Helsing saison 5 sur Netflix : l’affrontement final entre les Van Helsing et Dracula

Après une longue attente, le moment est enfin arrivé pour les fans de découvrir la suite et la fin des aventures de Vanessa avec la sortie de la saison 5 de « Van Helsing ». Déjà diffusée sur Syfy US depuis le mois d’avril, cette ultime saison composée de 13 épisodes sera disponible dès ce 16 juillet sur Netflix. Créée en 2016 par Neil LaBute à qui l’on doit déjà des titres comme « Dirty Weekend » ou encore la saison 1 de « Billions », cette série d’épouvantes-horreur mélangeant fantastique et action fait partie des plus populaires dans sa catégorie. Et le créateur s’est largement inspiré de la série de romans « Helsing » de Zenescope Entertainment pour sa série, comme c’était aussi le cas de Stephen Sommers avec son film portant le même de 2004. Que nous réserve donc cette ultime saison de la célèbre série ?

« Van Helsing », c’est quoi l’histoire ?

Si vous n’avez pas encore vu la série, rassurez-vous, car l’intégralité de « Van Helsing » et toujours disponible sur Netflix. Sinon pour vous faire un petit résumé de ce dont la série parle, déjà il faut savoir qu’elle est classée dans le genre épouvantes-horreur, mais avec beaucoup d’action et de fantaisie.

On y suit l’histoire de la dernière descendante de la grande famille de chasseur de vampire, les « Van Helsing ». Ressuscitée après de nombreuses années dans un genre de coma, Vanessa Van Helsing se réveille dans un monde post-apocalyptique. Elle va vite se rendre compte que ce nouveau monde est infesté de vampires assoiffés de sang humain qui veulent anéantir la civilisation. Elle est la seule à pouvoir changer le cours des choses et donner une chance à l’humanité de survivre.

En effet, c’est l’unique personne capable de transformer un vampire en être humain. Vanessa va ainsi devenir la cible de tous les vampires de ce nouveau monde au bord de la destruction. S’entourant de plusieurs alliés durant son périple, la jeune femme va devoir mener une véritable résistance pour permettre à la race humaine de survivre face à ces créatures de la nuit. Tout cela raconté au fil des épisodes et des saisons dans une ambiance très sombre avec des scènes très sanglantes.

Comment les aventures de Vanessa vont-elles se terminer ?

Avant de passer à cette dernière saison, il faut savoir que dans la saison 4, nous avons pu voir Vanessa qui a décidé de changer d’approche après la mort de Scarlett. Bien sûr, tuer Dracula et sauver le monde sont toujours dans ses plans, mais elle ne veut plus tuer.

Dans cette saison 5 de « Van Helsing », la famille Van Helsing va devoir regrouper une dernière fois les dernières forces qu’ils leur restent pour continuer le combat.

Violet et Jack vont tout mettre en œuvre pour éliminer le Dark One une fois pour toutes tandis que les autres devront trouver une solution pour s’échapper. Quant à Vanessa et le reste du groupe, ils vont ensemble tenter de libérer Bathory de l’emprise de Dracula. Et même si le grand boss des vampires a déjà perdu bon nombre de ses alliés, il n’est pas prêt à abandonner si facilement. Comme on s’y attend, cette dernière saison sera donc centrée sur l’ultime bataille entre Dracula et les « Van Helsing ». Qui sortira vainqueur de cette bataille ? La lumière ou l’obscurité ? De plus, pour sauver l’humanité, quelqu’un devra se sacrifier. Qui sera cette personne ? On vous laisse découvrir tout cela directement sur Netflix pour ne pas vous gâcher la surprise.

Le casting et les personnages

Pour rassurer les fans inconditionnels de la série, sachez que la distribution des rôles reste inchangée pour cette dernière saison. On retrouvera ainsi pour la dernière fois Kelly Overton dans le rôle de Vanessa Helsing, Jonathan Scarfe sera toujours dans la peau d’Axel Miller, Nicole Munoz dans le rôle de Jack et Heather Doerksen dans le rôle de Michaella.

À ses côtés, nous reverrons également Dan Cade dans le rôle de Roberto, Jesse Stanley dans le rôle de Bathory, Kim Coates dans le rôle du comte Dalibor et Tricia Helfer dans le rôle de Dracula. Sinon, de nouveaux acteurs seront également de la partie, comme Trezzo Mahoro, Tim Guinee et Rukiya Bernard. Donc, si vous avez aimé la série depuis ses débuts, rendez-vous sur Netflix dès ce 16 juillet pour découvrir la conclusion de « Van Helsing » avec la sortie de la saison 5.