Vampire: The Masquerade devient une bataille royale

A Vampire: The Masquerade battle royale jeu a été ajouté à la liste des jeux à venir basés sur le RPG de table. Le développeur Sharkmob mettra la touche vampirique sur le type de jeu multijoueur.

L’annonce a été faite dans une vidéo teaser de Sharkmob. Les 32 secondes de séquences cinématiques montrent une guerrière vampire combattant un certain nombre d’autres suceurs de sang à l’aide de fusils, de lames et d’un bon athlétisme surhumain. Dans la description, nous avons quelques détails de base: le solo et les équipes seront disponibles, et vous aurez des armes conventionnelles et des pouvoirs surnaturels à votre disposition. On dirait que Prague sera l’île, pour ainsi dire, et une force antagoniste connue sous le nom d’entité jouera un rôle, peut-être en tant qu’IA qui vous chasse si vous vous trouvez en dehors du cercle de rétrécissement.

Le jeu de vampire Battle Royale encore sans titre sera le premier projet majeur de Sharkmob. Le studio a été fondé à Malmö en 2017 par d’anciens développeurs de Massive Entertainemtn et IO Interactive, et s’est depuis étendu à un deuxième bureau à Londres. C’est l’un des trois jeux que l’équipe a alignés, les deux autres décrits sur le site du développeur comme «des projets de qualité AAA très ambitieux alimentés par l’Unreal Engine».

Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous:

La fenêtre de sortie est fixée pour la seconde moitié de 2021. Paradox Interactive est répertorié comme un éditeur dans les petits caractères de la bande-annonce. Paradox a pris une participation minoritaire dans Vampire: The Masquerade – Hardsuit Labs, développeur de Bloodlines 2, en 2018, donc vraisemblablement les deux sont liés d’une manière ou d’une autre. Bloodlines 2 a été retardé en août, maintenant également prévu d’arriver en 2021.