Vampire Diaries Saison 9 Chaque détail – le redémarrage est-il possible? Le détail du plâtre et du tracé

Mises à jour de la saison 9 de Vampire Diaries: Tout le monde est obsédé par les vampires… La chimie amoureuse entre les gens et les vampires et les journaux de vampires a terminé ses huit saisons avec succès. Les vampires sont à moitié humains et à moitié animaux, ils sucent le sang du corps. Si horrible, mais qu’en est-il s’ils tombent amoureux?

La finale a eu lieu le 10 septembre 2009 et la saison. Entré dans la saison et octobre 2016 s’est terminé en mars 2017. Maintenant, les fans attendent sa saison avec impatience. Nous possédons un total de 171 épisodes.

Il avait été beaucoup plus puissant après sa sortie sur Netflix. Le créateur de l’émission était sur le point d’annuler la série, mais The vampire diaries a été relancé en raison de sa neuvième saison.

Vampire Diaries Saison 9: UN REDÉMARRAGE EST-IL POSSIBLE? Voici LA RÉPONSE

Les individus Netflix avec la télévision. Le public suivant en est venu à demander non ou s’il y aurait une neuvième année. Pourtant, la réponse n’est pas favorable. Cette fois, la série a été arrêtée.

La fondatrice Julie Plec l’a déclaré,

Le manager de la série était satisfait de la neuvième saison. Elle a accepté de déduire la série et a déclaré qu’ils avaient communiqué.

Après avoir prolongé 16 épisodes, il a fermé le 10 mars 2017. Mais en ce qui concerne l’année suivante, le 23 juin 2016, il a été annoncé que la huitième année serait le dernier versement de la séquence. Ainsi, l’année «The Vampire Diaries» reste annulée. Néanmoins, ce n’est pas la fin, cependant.

À propos des moulages de Vampire Diaries Saison 9:



Ian Somerhalder (Damon Salvatore) de la série Nina Dobrev (Elena Gilbert) et Paul Wesley (Stefan Salvatore) a refusé de jouer avec leurs rôles emblématiques dans la saison 9.

Les personnages qui peuvent être attendus dans la saison 9 comprennent:

Nathalie Kelley (Sybil)

Lily-Rose Mumford (Josie Saltzman)

Portrait de Tierney Mumford (Lizzie Saltzman)

Représentation des parcs Wolé (Cade)

Joel Gretsch dépeignant (Peter Maxwell) l

Sammi Hanratty (Violet est tombé)

Kayla Ewell (Vicki Donovan)

Reece Odum (Karen)

Paul Wesley (Stefan Salvatore)

Ian Somerhalder (Damon Salvator)

Portrait de Kat Graham (Bonnie Bennett)

Candice King (Caroline Forbes)

Zach Roerig (Matt Donovan)

Portrait de Matt Davis (Alaric Saltzman)

Michael Malarkey (Enzo)

St. John Kristen Gutoskie (Seline)

Ponts de Demetrius (Dorian Williams)

Allison Scagliottis (Georgie Dowling)

Date de sortie de la saison 9 de Vampire Diaries



Les créateurs recherchent de nouveaux acteurs pour la saison 9 de ce spectacle.

Et s’il se renouvelle pour sa saison, il sortira à l’écran à partir de mars 2021, tout est basé sur la situation des coronavirus.

Un scénario accrocheur pour votre spectacle:



La saison 9 va actuellement commencer avec les personnages de New Star. Aucune mise à niveau pour le spectacle. La plupart d’entre nous sont coincés dans cette situation qui est un coronavirus, la création de l’émission commencera après la gestion du scénario.

