Vampire Dairies Saison 9: date de sortie, distribution, histoire et autres informations

VegaooParty Déguisement vampire garçon - Taille: M 7-9 ans (120-130 cm)

Ce costume de vampire pour garçon contient un haut avec un jabot et un plastron. Le sceptre, le pantalon et les chaussures ne sont pas inclus. Le haut est de couleur noir et violet et possède des manches longues ornées de dentelles blanches au niveau des poignets. Le jabot, au niveau de l'encolure, est de