Valve modifie la politique du magasin Steam pour restreindre davantage l’utilisation des VPN pour acheter des jeux dans d’autres régions

Valve a récemment mis à jour sa politique de magasin pour rendre la sélection du pays de votre magasin plus stricte. Les utilisateurs devront désormais effectuer un achat en utilisant un mode de paiement dans le pays qu’ils souhaitent sélectionner avant que Steam autorise les joueurs à acheter des jeux dans cette région.

Cette décision est conçue pour étouffer l’utilisation de réseaux privés virtuels (VPN) pour contourner les restrictions de région pour acheter des jeux qui ne sont pas disponibles dans la région correcte d’un utilisateur ou plus chers dans leur région.

Valve a récemment rendu le changement de pays de votre magasin plus strict, ce qui nécessite d’effectuer un achat en utilisant un mode de paiement dans ce pays. Cela devrait entraver la capacité d’utiliser les VPN pour acheter des jeux moins chers. pic.twitter.com/IozwoO6gsi – Base de données Steam (@SteamDB) 29 juillet 2020

VPN et restrictions de région

Un VPN est «une connexion cryptée sur Internet d’un appareil à un réseau. La connexion cryptée permet de garantir que les données sensibles sont transmises en toute sécurité. Il empêche les personnes non autorisées d’écouter le trafic et permet à l’utilisateur de travailler à distance », selon la société informatique et de sécurité Cisco.

En bref, un VPN est un réseau privé qui permet de garder les utilisateurs anonymes et sécurisés lorsqu’ils naviguent en ligne ou utilisent des services en ligne. En plus de leurs fonctionnalités de sécurité, les VPN peuvent également être utilisés pour acheminer le trafic des utilisateurs via des serveurs dans d’autres pays, ce qui permet aux utilisateurs d’adopter une adresse IP dans une autre région. Cela, à son tour, permet aux utilisateurs d’accéder à du contenu spécifique à la région, y compris des émissions sur des services de streaming comme Netflix et des jeux sur des vitrines numériques comme Steam.

Ces derniers mois, certains fournisseurs de VPN destinés aux consommateurs ont même commencé à utiliser leur capacité à contourner les verrous régionaux comme un argument de vente clé pour leurs services. Plus particulièrement, ExpressVPN, qui est un sponsor commun de contenu vidéo en ligne, a utilisé un argumentaire de vente dans ses dernières annonces sur le déverrouillage du contenu Netflix qui n’est pas disponible dans votre région en utilisant son service VPN.

Nouveau changement de règle de Steam

Les jeux sur Steam ont souvent un prix différent selon la région. Cela est vrai pour un certain nombre de raisons, mais surtout parce que les sociétés de jeux peuvent facturer plus dans les économies plus riches que dans les pays moins riches. Rainbow Six Siege, par exemple, est de 20 $ si vous l’achetez dans la boutique américaine Steam, mais seulement de 829 rouble russe, ce qui équivaut à 11,42 $, si vous l’achetez dans la région russe. En utilisant un proxy, un joueur américain passionné à court d’argent pourrait, en théorie, définir son emplacement en Russie pour profiter du prix inférieur.

Mais le nouveau changement de règle de Steam devrait freiner un nombre important d’abus de VPN, car l’acquisition d’un moyen de paiement dans un autre pays est une barrière beaucoup plus élevée à l’entrée que le changement de région sur un VPN.

Valve a expliqué sa nouvelle politique d’achat régionale dans une mise à jour du magasin. « Si vous avez déménagé dans un nouveau pays ou si vous vivez à l’étranger pendant une période prolongée, vous pouvez mettre à jour vos paramètres de pays Steam lorsque vous effectuez votre premier achat en utilisant un mode de paiement de ce pays », a déclaré Valve.

Bien que Steam ait intensifié l’application contre les VPN, la bataille de Valve contre l’utilisation de proxies pour contourner les restrictions régionales se poursuit depuis des années.

«L’utilisation d’un proxy ou d’un VPN pour déguiser votre emplacement est strictement contraire aux conditions d’utilisation de Steam et peut entraîner des restrictions sur votre compte Steam», a expliqué Valve sur une page d’assistance pour les restrictions de la région Steam. « Si vous essayez d’utiliser un jeu restreint par région et que votre emplacement n’est pas cohérent avec votre activité Steam passée, l’avertissement suivant apparaîtra: ‘Notez que l’utilisation d’un proxy IP ou d’autres méthodes pour déguiser le lieu de votre résidence pour l’activer [a game] est une violation du contrat d’abonnement Steam et peut entraîner des restrictions sur ce compte Steam. »

De nombreux utilisateurs de Steam utilisent probablement les VPN par habitude, mais ces utilisateurs ne devraient pas être alarmés tant qu’ils n’utilisent pas les fonctions VPN pour acheter des jeux dans une autre région. Bien que l’achat de jeux à l’aide d’un VPN soit contraire aux conditions d’utilisation de Steam, jouer à des jeux et utiliser Steam tout en utilisant un VPN n’est pas interdit.

En réponse à un utilisateur de Steam cherchant plus d’informations, les représentants du support Steam ont précisé que «jouer à des jeux ou utiliser Steam tout en utilisant un VPN n’est pas strictement interdit… Un compte Steam ne sera limité que pour les actions qui enfreignent le contrat d’abonnement Steam ou le comportement en ligne de Steam Règles, veuillez donc garder à l’esprit que l’achat de jeux pendant que votre VPN est actif constitue une violation de nos conditions d’utilisation. «

Avec les nouvelles règles de Steam, il sera certainement plus difficile pour les utilisateurs d’accéder aux prix d’une autre région.

