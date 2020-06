Validité de tous vos documents véhiculaires jusqu’au 30 septembre!

Le gouvernement a encore une fois prolongé la validité de tous les documents relatifs aux véhicules, y compris vos certificats de condition physique, permis de conduire, certificats d’immatriculation jusqu’au 30 septembre dans le sillage de la situation COVID-19.

Le ministère des Transports routiers et des Autoroutes avait précédemment prolongé la validité de tous les documents relatifs aux véhicules jusqu’au 31 juillet, mais dans un dernier développement, le ministère a annoncé que tous les documents relatifs aux véhicules à moteur resteront valables jusqu’au 30 septembre 2020. Cela inclut votre pollution certificats de fitness, votre permis de conduire, permis (tous types) ainsi que vos certificats d’immatriculation. Cette période de validation a été prolongée pour tous les documents arrivés à expiration le 1er février 2020 ou après.

Cette ordonnance a été adoptée afin de faciliter les personnes qui n’ont pas pu renouveler leurs documents de véhicule en raison du verrouillage émis afin de prévenir la propagation du coronavirus. Auparavant, le 30 mars, le ministère avait annoncé que la validité de tous les documents relatifs aux véhicules avait été prolongée jusqu’au 31 mai. Vers la fin du mois de mai, le ministère a de nouveau prorogé la validité jusqu’au 30 juin, puis une nouvelle fois jusqu’au 31 juillet, à la suite de la prolongation du verrouillage.

Compte tenu du fait que le pays est toujours en train de comprendre la situation du COVID-19 et que plusieurs restrictions sont toujours en place dans plusieurs régions du pays, le ministre de l’Union des transports routiers et autoroutiers, Nitin Gadkari, a ainsi émis un avis à son Le ministère prolongera la période de validité de tous les documents relatifs aux véhicules jusqu’à la fin septembre. Espérons que la situation sera bien mieux maîtrisée d’ici là.

En outre, le ministère a également publié une notification au Journal officiel le 21 mai 2020, assouplissant les frais de renouvellement et / ou les frais supplémentaires en vertu de la règle 32 ou de la règle 81 du Central Motor Vehicles Rules, 1989, jusqu’au 31 juillet 2020. Le ministère a a également demandé aux gouvernements des États / UT d’envisager de proposer un assouplissement de l’exigence d’un permis, ou des frais ou taxes pour le renouvellement / pénalité pour les permis et plus pour fournir un soulagement dans ces circonstances extraordinaires de COVID-19.

Actuellement, l’Inde fait partie de ce que nous appelons «Unlock 1.0». Plusieurs relaxations ont été autorisées à plusieurs endroits concernant la circulation des véhicules alors que nous entrions dans cette phase. Par exemple, les transports en commun ont été redémarrés dans la plupart des régions du pays et les déplacements interurbains et interétatiques sont désormais autorisés sans avoir besoin de laissez-passer. Les véhicules privés ont également été autorisés à circuler librement. Nous sommes cependant encore loin de la normalité et la sécurité reste une priorité dans tout ce que nous faisons.