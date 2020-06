Valerie Bertinelli dit que son mari est un chef incroyablement « inventif »

Adam Scott retourné jouer Ed Mackenzie, époux de Reese WitherspoonLe personnage de Madeline, dans la saison 2 de « Big Little Lies » de HBO. Il faisait partie des acteurs nominés pour le meilleur ensemble dramatique aux SAG Awards plus tôt cette année.

Scott a parlé avec le rédacteur en chef Gold Derby Matt Noble récemment à propos de revenir pour la saison 2 de « Big Little Lies », l’arc pour Ed et Madeline cette saison et comment l’ensemble par rapport à « Parks and Recreation ». Regardez le chat Web exclusif ci-dessus et lisez la transcription complète ci-dessous.

Gold Derby: Qu’est-ce qui était différent de revenir pour la saison 2?

Adam Scott: C’est intéressant, parce que la saison 1, quand nous l’avons tourné, ce n’est évidemment pas ce phénomène culturel qu’il est devenu, mais c’était un gros problème. Je savais certainement que je travaillais sur quelque chose qui était assez monumental en ce qui concerne le rassemblement de toutes ces femmes et cette histoire qui était centrée sur ces femmes, et juste le calibre du talent également. Nous savions déjà que c’était une chose vraiment spéciale, une très grosse affaire. Mais en revenant pour la saison 2, c’est après qu’elle soit devenue ce qu’elle est devenue. Il y avait ces attentes, un peu de pression, parce que c’était si bon sur le plan créatif mais aussi aussi réussi que ça l’était, mais y arriver et monter sur le plateau, si vous pensiez qu’il y avait ce genre de pression, vous ne le sauriez pas, parce que c’était juste agréable d’être de retour, agréable d’être de retour avec cette équipe créative et créative et c’était vraiment très amusant et comme pour toute deuxième saison d’un spectacle, en tant que personne impliquée dans la création, ainsi qu’en tant que membre du public, vous pas besoin de prendre le temps d’apprendre à connaître ces gens. Vous plongez juste de nouveau et vous pouvez continuer vos blagues intérieures et définir des rituels et tout cela. C’est vraiment amusant. Revenir pour une deuxième saison de quoi que ce soit, pour moi, est toujours une explosion car on a l’impression que nous faisons une suite et j’ai toujours grandi dans les années 80, j’aime les suites. Donc c’était vraiment amusant et je suppose que ce que je dis, c’est qu’il y a un certain confort parce que nous nous connaissions déjà tous.

GD: Pouvez-vous nous dire l’une des super blagues à l’intérieur ou votre blague à l’intérieur préférée de « Big Little Lies »?

AS: Reese et moi avions cette chose qui était vraiment stupide. J’oublie d’où ça vient. J’ai presque l’impression que cela vient d’une scène, parce qu’Ed prépare toujours de la nourriture, je prépare toujours quelque chose de bon pour la nourriture et nous avons commencé à parler avec cet accent ridicule, je pense qu’il s’agissait de fromage, d’une collation que je préparais. Vous savez quoi, je décide en ce moment que je ne vais pas le recréer ici parce que ce sera embarrassant puis sorti de son contexte, ça pourrait être désastreux.

GD: Ce n’est pas un accent offensant, n’est-ce pas?

AS: Ce n’est pas offensant. C’est seulement offensant pour moi, pour les dieux de la comédie et pour moi-même. Comme toute plaisanterie intérieure, ce n’est pas le plus grand dans le récit.

GD: Ce fut une grande saison pour Ed et Madeline, leur relation sur les rochers en grande partie. Comment avez-vous trouvé la croissance d’Ed cette saison et quels ont été les défis que vous avez rencontrés en décrivant cela?

AS: J’ai vraiment adoré ce David [E. Kelley] a écrit pour Ed et Madeline cette saison. C’était en quelque sorte prendre la dissolution d’un mariage, quelque chose qui pourrait être cliché dans une émission de télévision, cela pourrait emprunter n’importe quel nombre de routes que nous avons vues auparavant, en particulier pour l’homme et c’était un peu branché. Je pense qu’Ed a toujours été un peu une version bêta et toujours quelqu’un qui était là pour ouvrir la voie à Madeline pour s’assurer qu’elle passe bien tout au long de la vie. L’une de ses principales fonctions en tant que partenaire est de s’assurer qu’elle prend soin d’elle et elle en a évidemment profité. Donc, Ed cette saison est en train de se forger une identité en dehors de cette relation, mais lorsque cette relation occupe la majeure partie de votre auto-identification, puis lorsque vous commencez à essayer de vous tailler en dehors de cela, vous devez découvrir ce que C’est. Je pense que le personnage a du mal à trouver autre chose et c’est là que se produit une crise, et il est vraiment énervé contre Madeline.

GD: Selon vous, quelle scène était la scène par excellence pour Ed cette saison?

AS: Une chose que j’ai trouvée était déchirante et aussi vraiment astucieuse en ce qui concerne ce que David a fait, en ce qui concerne l’écriture, c’est qu’il le découvre par un bout de langue avec sa belle-fille, Kathryn [Newton]Le personnage de Madeline a eu cette aventure et donc quand il affronte Madeline pour la première fois à ce sujet, c’était une scène difficile à faire, mais je pense qu’une chose que j’ai vraiment adorée, c’est que David y a amené la fille, le chagrin de sa fille, sa belle-fille, mais il la considère comme sa fille. Il l’aime et l’a vue passer d’un enfant à une jeune femme et le chagrin de savoir qu’elle savait avant lui, sa fille, que Madeline était à l’aise de garder ce secret avec elle, c’est vraiment embarrassant et vraiment triste. Je pense que cela fait partie de ce qui alimente sa rage et sa confusion.

GD: Oui, et je suppose qu’avec le personnage et le développement de l’histoire, quelque chose de vraiment cool dans le jeu d’acteur, c’est de se mettre à la place de quelqu’un d’autre et de penser aux choses de leur point de vue. Avez-vous appris quelque chose sur vous-même en jouant à Ed?

AS: C’est intéressant. Vous savez quoi, je pense que vous le faites toujours et je pense vraiment essayer d’exploiter la réalité de ce que le personnage traverse, c’est vous en premier. Vous devez d’abord penser personnellement, puis tout ce que vous ne pouvez pas sauver personnellement, vous devez chercher, avec votre imagination ou découvrir à travers les autres à quoi cela ressemble ou une fois que votre perspective change, à quoi ressemble le monde après cela ? Je pense que lorsque vous commencez avec vous-même, vous commencez à penser: «Que ferais-je si cela m’arrivait? Comment réagirais-je? Comment cela se sentirait-il? » Alors oui, il y avait certaines de ces choses que je n’avais jamais envisagées parce que je ne penserais jamais que cela m’arriverait. De la même façon, c’est ce qu’Ed ressentait aussi, c’est pourquoi la trahison était si complète et si profonde.

GD: Nous sommes un site Web de récompenses, évidemment « Big Little Lies » a très bien réussi avec les récompenses de divertissement, en particulier cette première saison. Vous êtes entouré dans ce spectacle par des récompenses royales avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Meryl Streep, Laura Dern, qui n’avait pas d’Oscar [at the time]. Ce sont tous des lauréats d’un Oscar. Qu’est-ce que ça fait d’entrer dans un set avec des gens qui ont remporté tous ces prix et qui ont tout ce matériel sur leurs manteaux?

AS: Eh bien, ils les portent tous tous ensemble, ce qui le rend très intimidant.

GD: Mouvement de puissance.

AS: Ouais. Non, bien sûr, c’est intimidant, mais c’est aussi quelque chose que vous surmontez assez rapidement. Mais aussi, plus encore que les récompenses qu’ils ont et qu’ils méritent largement, c’est tellement excitant de le voir exposé juste devant vous, de regarder Reese ou Laura ou Nicole, comment ils passent du bavardage à la plongée dans une scène et voir ça, être un tel fan de toutes ces femmes, et un tel admirateur de Meryl aussi, bien sûr, voir ça et voir l’astuce magique, c’est vraiment, vraiment amusant. Mais ce sont tous des gens vraiment gentils, généreux et cool que vous ne sauriez pas qu’ils ont tout ce matériel, comme vous le dites, assis à la maison parce qu’il n’y a pas d’air à leur sujet ou quelque chose comme ça. Ils sont tous vraiment cool.

GD: C’est bien. Vous faisiez partie de « Parks and Recreation », sur le casting depuis la fin de la saison 2, donc vous étiez sur la plupart de cette course. Ce fut un spectacle très drôle. « Big Little Lies » a de beaux moments de comédie bien que ce soit une série assez dramatique. Comment est-ce de comparer l’ensemble comique et la façon dont la collaboration fonctionne là-bas et l’ensemble plus dramatique? Sont-ils très similaires? Sont-ils assez différents?

AS: C’est différent dans le sens où le résultat que vous recherchez est différent. Sur « Parcs », vous essayez toujours de déterminer la route la plus drôle à prendre. Nous avons beaucoup improvisé. Mais c’est là que les différences s’arrêtent. Avec quelque chose comme «Parks», qui est si bien écrit et dirigé, nous essayions toujours, bien sûr, d’aller pour des blagues mais aussi de travailler à partir d’un endroit émotionnellement vrai. Ce spectacle a toujours été sur l’amour entre cette bande d’amis et cette femme et sa communauté et sa volonté de faire du monde et de sa ville un meilleur endroit. C’est ce que tout a mené. Je pense que lorsque vous collaborez avec des gens formidables comme ça, il y a plus de similitudes que de différences et l’ensemble « Big Little Lies » et l’ensemble « Parks » sont probablement plus semblables que vous ne le pensez.

GD: Quand vous repensez à votre époque sur «Parcs», je suppose que ce sont des pensées amusantes. Y a-t-il un moment ou une scène en particulier qui vous vient à l’esprit lorsque vous y pensez?

AS: Je me souviens, c’était peut-être la saison 3 ou 4, nous étions à Washington, DC et tournions un épisode et nous tournions dans l’ancien immeuble du bureau exécutif, qui est juste à côté de la Maison Blanche, filmant une scène avec le vice-président [Joe] Biden et quand nous avons terminé la scène avec lui, il a dit: « Hé, je dois y aller, mais pourquoi ne traversez-vous pas la rue et ne jetez-vous pas un coup d’œil dans l’aile ouest? » Et nous nous disons: « D’accord. » Donc c’était ça Amy[Poehler[Poehler], Chris [Pratt], Aubrey [Plaza], Mike [Schur], le showrunner, Morgan Sackett, Dean Holland, le directeur, cinq ou six d’entre nous, nous nous sommes juste dirigés vers la Maison Blanche, sommes entrés à l’intérieur et avons trouvé nous six seuls dans le bureau ovale. Le président venait de partir et nous sommes donc allés là-bas et ils disent: «Allez-y, vous pouvez regarder autour de vous pendant quelques minutes», et nous étions dans le bureau ovale, juste nous six, pendant cinq, 10 minutes et nous nous sommes tous regardés et nous nous sommes juste dit: « Wow, comment en sommes-nous arrivés là? » Donc, la joie d’être là avec mes amis, de faire ce spectacle qui nous tenait tant à cœur et de nous tenir là dans le bureau ovale, ce président que nous étions tous fiers de l’avoir comme président, tout cela semblait être une chose formidable . Ce n’est pas une scène en particulier que nous tournions mais c’était un vrai moment que je n’oublierai jamais.

GD: En touchant simplement quelque chose d’autre que vous avez fait, vous avez fait « Le plus grand événement de l’histoire de la télévision » avec votre femme, Naomi. Elle a également produit « Ghosted », dans lequel vous étiez. Allez-vous faire quelque chose ensemble à l’avenir? Y a-t-il quelque chose de prévu avec elle ou des idées qui tournent autour?

AS: Oui, nous travaillons actuellement sur quelques points. Nous avons un projet animé qui, nous l’espérons, arrivera sur un écran près de chez vous. Nous avons différents trucs en développement. Nous avons un film que nous commençons à décoller. Nous avons réalisé trois films à ce stade et nous sommes sur le point d’en décoller un autre. Nous travaillons d’arrache-pied pour diffuser d’autres émissions de télévision.

GD: C’est cool. Vous avez dit avant d’aimer les suites de grandir, revenir pour une deuxième saison ressemble à une suite. Aviez-vous une suite préférée des années 80 et deuxième question, quel film mérite une suite qui n’en a pas encore?

AS: Oh, c’est une si bonne question. « Temple of Doom » est ma suite préférée de tous les temps. Ce pourrait être mon film préféré. Je pense que c’est tout ce qu’une suite devrait être et les excès qui la renversent presque, et beaucoup de gens pensent la renverser, j’adore. Il n’y a jamais eu d’égal à ces séquences d’action dans « Temple of Doom ». Un film qui mérite une suite, je pense que « Midnight Run » mérite une suite et n’en a jamais eu. Mais comme toute suite, il faudrait que ce soit la combinaison parfaite, car il serait dommage de ruiner «Midnight Run».

GD: Oui. Peut-on parler d’une troisième saison de «Big Little Lies»?

AS: Je ne sais pas. C’est certainement au-dessus de mon salaire sur cette émission. J’imagine donc que si c’est une conversation, c’est une conversation qui se passerait dans une pièce où je ne suis pas.

GD: Mais tu es à bord?

AS: Je pense que nous serions tous dans le coup mais je ne peux parler que pour moi.

GD: Qu’aimeriez-vous voir pour Ed s’il y avait un autre chapitre dans son histoire? Si vous pouviez agiter une baguette, que souhaiteriez-vous?

AS: Je pense qu’Ed est encore dans le noir sur beaucoup de choses. Il a obtenu des informations cette saison sur Madeline, certes, mais aussi sur Harry et tout ce qui s’est passé mais il y a encore beaucoup de choses qu’il ne sait pas. À la fin de la saison, il semble que lui et Madeline auront au moins quelques problèmes avec la loi pendant un certain temps. Donc, je pense que si Ed va s’en tenir à ce mariage, ce qu’il semble être prêt à faire, ça va prendre beaucoup de force, surtout quand il découvrira tout ce qui s’est passé.

GD: Certainement. Dernière question, Adam, lorsque nous avons parlé il y a quelques années, vous avez dit que vous étiez un grand fan de « Survivor ». Tu regardes toujours?

AS: Oh oui, bien sûr.

GD: Qui aimez-vous dans «Winners at War»?

AS: Jeremy, probablement. Je pense que c’est une saison incroyable, peut-être la meilleure ou l’une des meilleures. C’est vraiment incroyable. Je pense que je tire pour Jeremy mais je pense que tout le monde est bien conscient que Jeremy pourrait facilement gagner. Je m’inquiète pour lui. Et vous? Pour qui tirez-vous?

GD: J’adore Tony et Kim. Ce sont probablement mes joueurs préférés qui entrent dans la saison. Je pense que si je devais mettre de l’argent sur un gagnant, je dirais Sophie, qui cherche un bon endroit.

AS: Parce qu’elle ne fait que glisser et que personne ne la cible?

GD: Oui, je pense que, elle a une idole et elle semble aussi très consciente de ce qui se passe. Elle est bien connectée avec pas mal de gens encore dans le jeu. Nous verrons.

AS: Qui pensez-vous sur Extinction va revenir?

GD: C’est une bonne question.

AS: Je tirais pour Tyson. Je suis déçu qu’il soit sorti.

GD: Tyson est génial. Natalie peut-être? Peut-être que Natalie revient. Elle est assez en forme et les choses. Difficile de savoir quel sera le défi. Il pourrait s’agir de quelqu’un qui n’a pas encore voté. Pourrait voir un Kim, Boston Rob. Ouais, bonne saison.

AS: Oui, je pourrais en parler pendant des heures.