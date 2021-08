Valeria saison 3 : Que sait-on de la suite de la série Netflix ?

Valeria est une série espagnole qui suit une écrivaine qui a rencontré un obstacle dans sa vie, à la fois dans les sphères personnelles et professionnelles. Elle prend l’aide de ses trois meilleurs amis, et ensemble, ils traversent une série d’expériences, notamment l’amour, l’infidélité et la jalousie qui donnent naissance à de nouvelles idées pour l’avenir. Développée par María López Castaño, la comédie dramatique est basée sur la série de livres du même nom d’Elísabet Benavent.

La série romantique a été créée à l’origine le 8 mai 2020. Avec le thème central des amitiés féminines, on ne peut s’empêcher de se rappeler Sex and the City. Les téléspectateurs ont apprécié l’alchimie entre les personnages et la représentation de Madrid. Cependant, quelques personnes ont sévèrement critiqué le personnage principal Valeria; il semble que cela aiderait vraiment les gens à s’enraciner pour elle si elle présente des qualités rédemptrices. Malgré cela, le spectacle est indéniablement amusant et les fans en attendent plus. Vous vous demandez quelles sont les chances qu’une troisième saison soit commandée ? Voici tout ce que nous savons !

Date de sortie de la saison 3 de Valeria

La saison 2 de Valeria a débarqué le 13 août 2021 sur Netflix. Cette deuxième saison se compose de 8 épisodes d’une durée de 40 à 45 minutes chacun.

Concernant la troisième saison, Netflix n’a pas encore dit s’il souhaitait ou non que la série se poursuive au-delà des deux premiers versements. Bien que la série soit inspirée des romans de Benavent, les téléspectateurs ont rapidement souligné à quel point le scénario de la série diverge des livres. Compte tenu du fait qu’il y a quatre livres dans la série et que la série n’est pas une adaptation directe, elle laisse beaucoup de place à des intrigues passionnantes.

La deuxième saison aurait été annoncée en juin 2020, près d’un mois après la sortie du cycle de première année. Cela implique également que la deuxième saison a pris 14 mois pour terminer la production. Par conséquent, si Netflix commande un autre tour d’ici l’automne 2021, les fans peuvent s’attendre à la sortie de la saison 3 de Valeria au cours du troisième trimestre 2022.

Casting de la saison 3 de Valeria

Valeria (Diana Gómez) et ses trois amies Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) et Nerea (Teresa Riott) sont au cœur de l’histoire. Les autres personnages importants sont Víctor (Maxi Iglesias), Borja (Juanlu González), Cris (Júlia Molins), Lidia (Esperanza Guardado), Zaida (Mero González) et Sergio (Aitor Luna). Si la série est renouvelée pour le troisième tour, on peut s’attendre à ce que la plupart des acteurs incarnant ces personnages reprennent leurs rôles.

Il reste également à voir si Adrián (Ibrahim Al Shami) continuera à figurer dans la vie de Valeria si la série revient pour le troisième tour. Le dernier épisode de la saison 2 fait allusion à un nouveau personnage qui pourrait jouer un rôle important dans la vie de Valeria; c’est un écrivain Bruno Aguilar. Cela signifie que de nouveaux membres de la distribution pourraient être ajoutés au mix si la série est renouvelé.

Intrigue de la saison 3 de Valeria

Vers la fin de la saison 2, Valeria signe les papiers du divorce et Adrián dit au revoir. Mais la situation de Valeria avec Víctor reste problématique, car ce dernier veut être dans sa vie même s’il ne veut pas de complications. Lola se prépare pour son voyage à Vienne alors que Carmen et Borja se rapprochent de leur mariage. Nerea trouve un emploi chez les éditeurs de Valeria, qui se préparent à recevoir leur nouvel auteur, Bruno Aguilar.

S’il y a une saison 3, on saura ce que pense Valeria de la suggestion de Víctor. Cependant, il semble qu’ils soient loin de compliquer les choses, car la finale de la saison 2 laisse entendre que Bruno pourrait devenir une partie importante de la vie de Valeria, peut-être en tant que nouvel intérêt amoureux. Ce serait intéressant de voir ce que fait Lola. On ne sait pas si la potentielle saison 3 la suivra à Vienne ou rattrapera son histoire après son retour du voyage. Des choses passionnantes pourraient être en magasin pour Borja et Carmen. Donc, si le spectacle revient pour un autre cycle, certains points en suspens doivent être résolus.