Valeria règle ses comptes dans la saison 2 sur Netflix

La deuxième saison de Valeria débute ce vendredi 13 juillet sur Netflix. Les quatre amies reviennent pour repenser les pressions, les attentes et les avantages de la trentaine ; avec l’aide de la réalité, de la réflexion, des boissons et de la maturité.

“Peu importe ce que vous faites, une adaptation littéraire sera toujours critiquée”.

Netflix a pris un gros risque avec la première saison de Valeria. Et il l’a fait avec les meilleures intentions du monde : étendre et donner une tournure à l’univers à succès créé par l’auteur Elísabet Benavent. Le premier livre de la saga a été publié en 2013 et, oui, logiquement, il fallait le mettre à jour s’ils voulaient garder son esprit frais, mais ils se sont permis une série de licences qui ne convenaient pas du tout à l’histoire. Bien sûr, il faut comprendre que la série n’allait pas seulement atteindre le public des romans, mais il y a eu certains changements et le traitement de certains personnages qui ne rendaient pas justice aux personnes créées avec beaucoup de talent par l’auteur.

Dès le début, l’engagement envers la fiction télévisée était de deux saisons, et sans aucun doute, ils ont profité de la deuxième fournée pour, en plus d’incorporer Elisabeth Benavent comme producteur exécutif, se rapprocher des pages des livres.

Valeria | Bande-annonce officielle | Netflix France

Il ne fait aucun doute que ce sera une bonne nouvelle pour les fans inconditionnels de ses textes, car l’essence de ses protagonistes est explorée et comprise dans une plus large mesure. Les dynamiques générées ont plus de sens et, en outre, ils se sont permis de “rire” de ce qui s’est passé dans la première saison – la phrase qui ouvre cette critique est prononcée par Valeria elle-même dans la fiction. C’est pourquoi les nouveaux épisodes sont incontestablement un double succès.

Si quelque chose définit la série, c’est le portrait honnête qu’elle fait d’un groupe d’amies qui, comme le reste des femmes de la planète, font ce qu’elles peuvent. Et c’est important, parce qu’ils partagent leurs réflexions à voix haute et que les sentiments communs sont canalisés à travers eux. Valeria (Diana Gómez), Lola (Silma López), Nerea (Teresa Riott) et Carmen (Paula Malia) font de leur amitié leur refuge et partagent, en plus de nombreuses joies, les ravages d’un système de travail précaire, de relations qui ne sont pas toujours saines ou qui ne fonctionnent tout simplement pas, de familles qui les accompagnent ou non et d’attentes qui sont destinées à ne pas être satisfaites malgré tout ce qui nous a été imposé socialement et culturellement.

La réussite forcée à 30 ans et l’idéalisation du courage

Les protagonistes de Valeria ont une trentaine d’années. Un moment vital fait de claques dans la tronche de la réalité qui sont difficiles à affronter. Quelque chose que Leticia Dolera a montré brillamment dans Perfect Life, et qui résonne à nouveau dans la série qui nous occupe.

“Vous atteignez 30 ans et la plupart des gens vous voient comme un utérus avec des jambes”, disent-ils, faisant référence au caractère obligatoire de la maternité comme objectif maximal et unique. Il y a aussi le sentiment qu’au moment où vous atteignez cette décennie, vous devez avoir réussi, vous devez avoir fait quelque chose d’important. Comme si le fait de pouvoir payer le loyer n’était pas assez transcendant et compliqué.

Il est vrai qu’ici la série n’est pas tout à fait réaliste. Nous entendons Lola dire à Nerea “bienvenue dans la classe moyenne” lorsqu’elle n’a plus les moyens de s’acheter le canapé le plus cher de tous ; mais nous continuons à les voir dilapider leur argent en buvant des bières dans le quartier madrilène de Malasaña, en portant des mannequins canon tous les jours et en dînant dans des restaurants chics. Ce n’est pas incohérent, mais toutes les pièces ne s’emboîtent pas dans ce sens. C’est pourquoi ce qu’ils verbalisent est si précieux, ce qui est sans doute le point fort de la fiction. Leurs réflexions, conseils, erreurs et tentatives de redressement ne sont pas du tout imposés.

Il est important de représenter ce qui fait partie de notre vie quotidienne. Pour nous montrer maladroits, drôles, intelligents et authentiques. Faire descendre le concept de bravoure de son piédestal, comme si nous devions vraiment accepter que toute réussite soit le résultat d’une bataille gagnée. Imprégner notre routine de bellicisme ne fait que générer ou accroître les problèmes. Si tout tourne autour de la victoire ou de l’échec, y compris la maladie, le récit devient injuste, irréaliste, frustrant et malsain. Briser les attentes et, dans ce cas, expliquer le processus, est un très bon exercice qui, si seulement il était plus courant.

À la recherche de relations saines

Valeria n’est pas étrangère aux relations sentimentales et, bien sûr, sexuelles. En partant de romans à forte charge érotique, le sexe ne pouvait être laissé de côté. Là encore, le plaisir et le désir sont bien présents, avec des femmes qui parlent, revendiquent et s’amusent ouvertement.

Les conflits liés au besoin de savoir quel type de relation nous partageons avec la personne avec laquelle nous couchons, les éventuels problèmes de compétitivité dans un couple travaillant dans la même entreprise et les doutes sont très présents en cette saison. Valeria et Victor vont dans une direction, Lola essaie de se débarrasser de Sergio, et Nerea est sortie de l’armoire, mais cela ne signifie pas que sa première petite amie doive être la définitive. Le processus d’apprentissage est constant et est raconté avec rythme, avec de temps en temps une ressource qui apporte de l’originalité et brise la structure même de la fiction.

Un autre tiroir qui s’ouvre est celui des conséquences de l’infantilisation de nos amis et de nos partenaires. Nous pensons avoir le droit de prendre des décisions pour les autres, en partant du principe qu’elles seront mauvaises, privant ainsi l’autre personne du droit de prendre des risques et de savourer le résultat, qu’il soit bon ou mauvais. Repenser à soi et réfléchir sur le “je” n’est pas exactement le sport national de l’humanité, et pour cette raison, il est reconnaissant de voir ceux qui essaient. La deuxième saison de Valeria met l’accent sur ce point, faisant un pas en avant notable en exploitant le précieux vivier que constituent les romans de Elisabeth Benavent.