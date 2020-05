– Publicité –



Nom: Valeria

Nombre de saisons: 1

Créé par: Maria Lopez Castano

Classement IMDB: 6.2 / 10

Avec: Diana Gomez, Silma Lopez, Paula Malia

Valeria: Diana Gomez – Âge, Instagram, Personnages

Valeria: Saison 1 sortie le 8 mai sur la plateforme de Netflix. Voici quelques détails que vous devriez connaître sur son actrice principale. Son nom est Mme Diana Gomez. Notez que Diana Gomez est une actrice espagnole.

L’histoire de Diana Gomez

Netflix est une plate-forme de divertissement basée essentiellement sur les États-Unis. Netflix est connu pour certaines des séries dramatiques les plus populaires comme The Witcher et Stranger Things. Mais au cours de certaines des dernières années, nous avions vu du contenu plus étonnant sur cette plate-forme. Pour cette raison, Netflix a gagné un grand nombre d’audiences.

Netflix comprend des séries, des films, des émissions de télévision ainsi que des émissions de télé-réalité incroyables. In inclut une partie du contenu légendaire. Il y a des documentaires, des émissions de télé-réalité et aussi certains des films primés aux Oscars. Donc, à partir de cela, nous pouvons dire que si vous avez pris l’abonnement à Netflix, vous ne vous ennuierez jamais. La raison en est qu’il existe de nombreux contenus parmi lesquels vous pouvez choisir le vôtre.

Valeria est la prochaine série étonnante sur cette plateforme. Il s’agit d’une série dramatique espagnole composée d’un talent incroyable. La prochaine star de Netflix est de cette série qui est l’actrice principale, Diana Gomez.

Netflix Journey Of Valeria

Le 8 mai 2020, la saison 1 de Valeria a été diffusée sur Netflix. L’histoire de Valeria tourne autour d’un écrivain qui adore son travail. De plus, sa vie amoureuse prend fin.

Diana Gomez comme Valeria

Dans cette série, le rôle de Valeria est interprété par Diana Gomez. Diana Gomez est une actrice espagnole d’Igualada. C’est une petite ville située à 43 miles (70000 m) à l’intérieur de la capitale de Barcelone, catalane. Diana Gomez est née le 7 mars 1989. Elle a donc actuellement 31 ans. Elle a commencé sa carrière d’actrice en 2005.

Loin de la comédie, elle est très active sur deux plateformes de réseaux sociaux, Instagram ainsi que Twitter. 63k est le nombre total d’abonnés après être venu sur Twitter et Instagram.

