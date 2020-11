Valence FC contre le Real Madrid aujourd’hui en direct à la télévision, en direct et en direct

Le Valencia CF et le Real Madrid clôturent la 9e journée de la Primera Division avec un match dimanche soir. Ici, vous pouvez découvrir comment et où vous pouvez regarder le match en direct à la télévision, en direct et en direct aujourd’hui.

Vous pouvez regarder les matchs de la Primera Division avec le mois d’essai gratuit sur DAZN. Aujourd’hui: Valence contre le Real!

Valence CF vs Real Madrid: toutes les informations importantes

Date: dimanche 8 novembre

Heure: 21 h

Stadion: stade Mestalla de Valence

Arbitre: Jesus Gil Manzano

Primera Division: Valence contre le Real aujourd’hui à la télévision et en direct

Le match entre Valence CF et Real Madrid ne peut pas être vu en direct sur la télévision gratuite aujourd’hui.

DAZN à la place montre le jeu en direct et exclusivement dans son intégralité dans le livestream. A partir des rapports préliminaires de 20h45, l’équipage suivant vous y attend:

Modérateur: Guido Hüsgen

Commentateur: Marco Hagemann

Expert: Sebastian Kneißl

Le service de streaming montre les matchs ainsi que les temps forts de quatre des cinq meilleures ligues européennes, la Ligue Europa, la Ligue des Champions et la Ligue des Nations. Vous verrez également diverses ligues féminines, des ligues du monde entier (y compris la Chine, l’Australie, les États-Unis) et d’autres compétitions nationales de coupe d’Europe.

Mais l’offre se termine par le football DAZN Loin de là: De la boxe, UFC, WWE, sports américains de la NFL, NBA, MLB et NHL au rugby, tennis, fléchettes, snooker, eSports, beach-volley, sports mécaniques, sports d’hiver, cyclisme, handball Champions League, la Ligue espagnole de basket ACB et bien plus encore, chaque fan de sport y trouvera quelque chose pour lui-même!

Vous voyez la large gamme avec un abonnement mensuel annulable pour 11,99 euros ou l’abonnement annuel pour 119,99 euros. Dans tous les cas, vous pouvez DAZN Essayez-le gratuitement pendant un mois – de cette façon.

Primera Division: Valence contre le Real dans le téléscripteur en direct aujourd’hui

Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas suivre le jeu avec les images en direct, vous ne devez toujours rien manquer de l’action d’aujourd’hui! Vous pouvez toujours trouver tous les jeux Primera Division dans les téléscripteurs en direct SPOX.

De cette façon, le téléscripteur en direct du FC Valence contre le Real Madrid.

Primera Division: le tableau de la 9e journée

Le Real Madrid, comme les autres participants à la Coupe d’Europe d’Espagne, l’Atletico Madrid, le FC Barcelone et le FC Séville, n’a pas encore rattrapé un match depuis la première journée. Pourtant, Los Blancos sont à la troisième place sur la table.